"SAPLITALI SU ME I HEJTOVALI" Vesna o agoniji koju je preživela na početku karijere: Imala sam pritisak da budem dobra kao Slađa

Vesna Đogani gostovala je jednom prilikom u emisiji "Magazin In" i govorila o odnosu sa Đoletom Đoganijem, ali i njihovim počecima.

Oni su već dugi niz godina u braku, a sada se podsetila početaka ljubavi.

- Mi smo već dugo zajedno... gotovo imam osećaj da je ceo život u pitanju! Na početku naše veze i braka suočavala sam se sa komentarima da mi nećemo opstati i da će se se sve završiti jako brzo. Ja se puno nisam bavila tim predviđanjima, znam da su me svi saplitali i hejtovali, ali meni je u tom našem odnosu bilo lepo, ništa me drugo nije zanimalo. Ponavljam, imala sam više sreće nego pameti, rekla je Vesna pa dodala:

- Đole je meni, kao zreo muškarac pružio sigurnost i ljubav koju sam ja tražila. On je imao brak pre mene, sadržajan život, prelepu ženu takođe. Imala sam pritisak od strane javnosti da budem isto tako dobra kao Slađa. Ona izgleda vrhunski, jako je dobra domaćica... Eto, to mi je svakako stvaralo pritisak jer sam ja uvek bežala od kuhinje. Posle se to sve promenilo kada sam dobila dete, pa sada od dece dobijam komentare da mi je hrana najbolja - rekla je kroz osmeh Vesna.

