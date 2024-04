CAKANA GODINAMA ŽIVI VAN GRADSKE VREVE: Pevačica otkrila kako provodi vreme sa suprugom: Postalo mi je naporno...

Dragicu Radosavljević Cakanu svakodnevne obaveze vezuju za grad i putovanja, a ona ističe da najviše uživa kada je kod kuće u Sremčici, gde je daleko od gradske gužve.

foto: Kurir Televizija

- Biće radova sada oko kuće, sređujemo baštu, da pripremimo biljke na vrućine. Radili smo nove prskalice. Jedva čekam leto da otvorim džakuzi. Samo se sklonim u zadnji deo kuće i eto tu po ceo dan ide muzika. Grad mi je postao naporan u svakom smislu. Ne mogu da se šetam i da jurim parking - rekla je Cakana, te otkriva kako provodi vreme kada nakon napornog dana dođe kući.

foto: Kurir TV

- Ili sam za volanom ili sam u gužvi. Uveče se opustim, pustim neki film ili seriju, preko dana nemam običaj da odmaram - istakla je pevačica, koja još uvek nastupa punom parom.

- U poslednje vreme vole da traže “Osećam”, to je prelepa pesma i “Moj golube”, pevam sve, ali ljudi to manje više ne znaju. Stavili su me u kalup izvorne muzike - kaže Cakana kroz smeh i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

- U kolima ne slušam muziku, pratim rad motora. Uglavnom telefoniram i onda ne mogu lepo da slušam. Kod kuće slušam fado muziku i izvornu, sevdah... Ne slušam moderne pevače, često pustim Mariju Šerifović.

Cakana se potom dotakla unuke koja je jedne godine trebalo da nastupi na sceni “Zvezda Granda”.

- Trebalo je da ide na prvo snimanje, sve je bilo zakazano, ali je tada živela u Moskvi i morala je da polaže ispite. Srećna sam što je otkazano jer ne bih na pravi način podnela da je neko kritikuje. Emotivna bih bila. Ne voli ona mnogo narodnjake - rekla je Cakana, i dodaje da unuka uživa u bakinoj popularnosti.

- Navikla je od malena kada me ljudi zaustavljaju, njoj je to sada smešno. Išla je sa mnom na jednu manifestaciju, napirlitana naravno, pa su se slikali i sa njom. Njoj je to bilo toliko zanimljivo, samo je čekala ko će da dođe sledeći da se namesti. Ako je bude zanimala muzika i kada završi fakultet, biću njena podrška. Mislim da ima predispozicije da bude velika zvezda - iskrena je pevačica, koja se za kraj osvrnula na porodicu na Kosmetu.

foto: Printscreen/Grand

- Majka mi je dole, sestra i zet. Moja mama ima već 90 godina i ne bi mogla da bude sama. Koliko god da ima demenciju, ne zaboravlja da je kod kuće i ne pada joj napamet da se mrda. Zabrinuta sam i uvek ih zovem, redovno se čujemo - zaključila je Cakana.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:11 SA SESTROM SAM OTIŠLA PO KAJMAK, POJAVIO SE PLAVI KOMBI SA MITRALJEZOM Cakana o događajima na Kosovu: Strašno i nezamislivo!