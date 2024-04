"VLADA JOJ JE BRANIO DA PEVA" Komšije o skandalu Slaviće Ćukteraš sa bivšim mužem, otkrili šta se dešava sa pevačicom: Teško je...

Odnedavno je pevačica Slavica Ćukteraš ponovo u centru medijske pažnje, ali ne zbog tako lepih vesti.

Bivši supruv, Vladimir Avramov i pevačica su ponovo na sudu zbog borbe starateljstva nad ćerkom.

Ne dešava se često da komšije za nekoga imaju samo reči hvale, a gotovo da nije bilo osobe koja nije želela nešto da podeli sa medijima, makar u prolazu da dobaci da je pevačica “jedna dobra duša”.

- Ma Slavica je carica! Jedna dobra duša, stalno je nasmejana - rekla je jedna baka, koja je žurila.

- Slavica je ostala dete u duši. Nema je u medijima jer voli svoj život da čuva za sebe. Ima i šta da čuva, divno dete, i dečko deluje da je dobar momak. Pročitala sam u novinama baš da je bivši muž tuži. Ne mogu da verujem, kako bi naš narod rekao, iz aviona se vidi da je Slavica posvećena majka. Krivo mi je što je sada u ovako teškoj situaciji - rekla je druga komšinica i dodala:

- Da, novog dečka jako često viđamo. Mislim da ne žive još uvek zajedno, ali dosta vremena provode u društvu jedno drugog. Svako malo idu u neke avanture i sa njenom ćerkom. Deluje po detetovom osmehu da ga je prihvatila. I njena majka često dolazi kako bi joj pomogla, divna žena. Lepo se Slavica snalazi iako je samohrana majka.

Većina komšija nije znala da je Slavica imala problema sa bivšim suprugom.

- Tek kada su letos krenuli sa natpisima oko pretnji, tada sam i ja čula da joj je pravio probleme. Nisam ga ovde nikada videla, ne znam kako se dogovaraju oko deteta, ali sam sigurna da je Slavica bila korektna oko svega. Takva je inače žena, kulturna, razumna, vedra... Začudilo me je to, ali eto. Sve je to život - rekla nam je jedna gospođa koja je želela da ipak ostane anonimna.

Komšije se sećaju perioda kada je pevačica bila u braku.

- Ranije se pričalo da joj je taj Vlada branio da peva, sada sve više verujem da je to istina. Podudaraju se neke stvari. Čim se nije pojavljivala nigde dok je bila sa njim... Zato naročito ima smisla - rekla je komšinica i dodala:

- Sada je taman ponovo srećna, cveta kad vam kažem, ponovo peva... Ljudi je nisu zaboravili što je najvažnije. Mada i dok je bila popularna nisi je mogao često videti da paradira ovuda i diže nos. Uvek je bila nekako, kao svi mi kada nije na TV-u ili bini. Posle je otišla u inostranstvo pa je nismo viđali, kada se vratila sve se promenilo.

