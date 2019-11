ŽIVOJINOVIĆI IZBAČENI IZ STANA U AMERICI: Mesecima nisu plaćali KIRIJU za luks apartman na Floridi! NA SUDU 10 GODINA?!

Porodica Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića živi na visokoj nozi, ali zato kao zmija noge kriju da ne plaćaju račune i dažbine. Ali ne samo u Srbiji nego i u Americi, koja im je već godinama „druga kuća“.

Naime, Filip Živojinović i njegov otac Slobodan Živojinović isterani su iz stana na Floridi 2010. godine jer mesecima nisu plaćali kiriju. Suprug i pastorak Lepe Brene iznajmljivali su nekretninu na Bej roudu u Majamiju, ali kako nisu izmirivali svoje obaveze, gazda im je dao otkaz.

Zbog toga što nisu izmirili dug, Slobodan i Filip su s vlasnikom te nekretnine u Americi i završili na sudu. U prilog tome svedoči dokument u čiji posed je došla redakcija Kurir Starsa. U sudskim spisima, zavedenim pod brojem 09-02631-CC-24, navodi se da je sudija Darin P. Gejles 4. januara 2010. Živojinovićima naložio da napuste objekat. Otac i sin taj dokument nisu potpisali.

- Mislim da nisu ni bili na tom ročištu, ali bez obzira na to, sud postupa po tužbi. To je bilo pre 10 godina, ali i dalje se taj dokument nalazi u sistemu tamošnjih organa. I otac i sin su se poneli neodgovorno i nisu plaćali rentu, zato su i izbačeni iz stana. Nije to ozbiljan prekršaj, ali svakako se vodi kao delo koje je protiv zakona. Svi koji izdaju stanove u Americi imaju ugovore s licima koja ih rentiraju, a u ovom slučaju su se Boba i Filip baš izblamirali - priča naš izvor iz SAD koji nam je dostavio dokument, i dodaje da dug nije izmiren do današnjeg dana.

- Da su to regulisali, to bi na tom papiru pisalo. Međutim, kao što vidite, i dalje je otvoreno. Sud je naložio da se isele i više nemaju pravo da borave u toj nekretnini. Moguće da se nisu odazivali na pozive suda jer žive u Srbiji. Taj slučaj ne može da zastari jer je tamo zakon drugačiji od našeg. Pretpostavljam da se nešto dogodilo između gazde te nekretnine i Bobe i njegovog sina, pa su završili na sudu - završava naš izvor.

Inače, porodica Živojinović ima u Majamiju luksuznu nekretninu, vrednu milion i po evra, koja je u njihovom vlasništvu godinama. Kuća se nalazi na obali mora, pored vile Martine Navratilove, ima 400 kvadrata, a procenjuje se da mesečno održavanje ovakvog imanja košta 2.000 dolara.

Više voli Srbiju FILIP RETKO ODLAZI U SAD foto: Damir Dervišagić Filip Živojinović poslednjih godina ređe odlazi za Ameriku. Iako je tamo završio koledž, on je odlučio da mu baza bude Srbija. Sa suprugom Aleksandrom Prijović je otvorio restoran, a učestvuje i u njenoj karijeri. Otkako je postao otac, naslednik Slobodana Živojinovića se posvetio porodici. Zasad nemaju nameru da napuštaju Srbiju, ali će njihov sin verovatno završiti škole u Americi, kao što je to slučaj bio s Filipom i njegovim bratom Stefanom.

Ovako izgleda apartman LUKSUZ U FLAMINGO TORNJU foto: Google Street View Flamingo toranj je ekskluzivna apartmanska destinacija u Majamiju. U tom rizortu moguće je kupiti ili unajmiti apartman, a svakom kupcu i stanaru na usluzi stoji zajednički kompleks za odmor i rekreaciju koji čine bazeni, teniski tereni, sale za vežbanje, udobni atrijumi s nizom sadržaja. Najskuplji su najveći apartmani na najvišim etažama, budući da iz njih puca spektakularan pogled. Najjeftiniji dnevni najam kreće se od 300 dolara, nedeljni od 2.100, a godišnje je apartman moguće unajmiti po ceni koja doseže 1.100.000 dolara. Čišćenje je 100 dolara, a osiguranje od štete, to jest depozit 500. Razlika između zakupca i kupca je u tome što zakupci Floridi ne plaćaju porez. To je značajna stavka jer se za apartman vredan oko pola miliona dolara mora plaćati dva puta godišnje porez nešto veći od 10.000 dolara.

