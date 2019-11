KAKO JE JOVANA SMUVALA ŽELJKA? Joksimović prvi put otkrio kako je upoznao sa voditeljkom! DVOUMIO SE KAD JE UŠAO U KOLA

Pevač Željko Joksimović se prisetio jednog od prvih sastanaka sa lepom voditeljkom, pa priznao da ga je nakon kratkotrajnog dvoumljenja s nogu oborilo kada je u njenom automobilu pronašao - svoj album.

Popularni par Jovana i Željko Joksimović već godinama uživaju u skladnom braku, a kako je pevač otkrio, u njihovoj ljubavi presudila je upravo njegova muzika. Na početku njihovog zabavljanja Jovana ga je provozala, a ono što se tada dogodilo Željko prepričava kao anegdotu.

- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim, moj CD! Kažem: “Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene”! I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - kaže Željko, dok Jovana sa širokim osmehom na licu dodaje: Pevač je otkrio da se više ne seća momenta kada je svoju numeru prvi put čuo na radio-stanici.

- Ne mogu da se setim kad sam prvi put čuo svoju pesmu na radiju. Ranije je radio bio baš popularan, ne kažem danas nije. Radio-stanice su pravile hitove i ono što se zavrti to je aktuelno. Ne znam da li je u poslednje vreme to značajno na našim prostorima, ali mislim, iako možda nije trenutno, da će se vratiti to staro pravilo da je ono što je hit na radiju - hit zaista - kaže Joksimović.

Bliže se praznici, a Željko otkriva da, iako će za novogodišnju noć raditi, planira i da se provede sa porodicom i članovima benda koji će ga pratiti.

- Kao i svake godine imam tu sreću da radim za Novu godinu. U Sarajevu sam, a pre toga već tradicionalno u Dubrovniku i mislim da će biti jako lepo, mi napravimo i za nas, za bend i moju porodicu, da to bude interesantno. Nismo baš onako profesionalni da gledamo na to samo na koncert, već kada je Nova godina, to je malo drugačije - kaže pevač, dok Jovana dodaje da će mu se nakon poslovnih obaveza pridružiti u putu za Sarajevo:

- Novu godinu ću provesti radno, a onda idem sa Željkom za Sarajevo.

Jovana Joksimović je priznala da, i pored toga što obožava da sluša muziku, nema sluha, i dodala da su naslednici talenat povukli na oca.

- Sluha nemam, ali volim muziku. Ali su deca, srećom, muzikalna! Deca su na Željka - zaključila je lepa voditeljka.

