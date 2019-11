LIČIM NA ČUDOVIŠTE, ODVRATNA SAM! DOĐE MI DA SE UBIJEM! Luna Đogani URLALA i JECALA zbog akni, htela da prekine snimanje

Luna Đogani napravila je skandal na snimanju spota kada je, nezadovoljna svojim izgledom, navodno urlala na svoje saradnike.

Naime, Đoganijeva nikako nije bila zadovoljna kako je izgledala u pojedinim kadrovima spota, a činjenica da kuburi s viškom kilograma, aknama i bubuljicama koje su se vratile u gorem stadijumu nego ikada, samo su je dodatno bacile u očajanje. Zbog toga, Luna je veći deo vremena na setu provela u suzama, a Đoganijeva je na snimanje došla vidno uznemirena.

foto: Pritnscreen

Međutim, tek kada je pregledala prvi deo snimljenog sirovog materijala, Luna je doživela emotivni slom i od saradnika zahtevala da prekinu snimanje.

"Luna je nedeljama pre snimanja spota bila nervozna jer je primetila da se akne na njenom licu vraćaju i da izgledaju gore nego ikad. Iz straha da joj se koža lica neće smiriti do dana kada treba da snimi spot, uradila je nekoliko kozmetičkih tretmana. To je dalo kratkoročno rešenje, ali se nekoliko dana pred snimanje spota probudila sa ogromnim upalama i crvenilom. Iako je to tragično doživela, Anabela i Marko su je smirili i naterali da ništa ne odlaže, te je zbog toga na snimanje došla utučena", priča izvor i otkriva da je sve krenulo nizbrdo kada je Đoganijeva pregledala prvi deo sirovog materijala. Umesto pozitivne reakcije, Luni su se napunile oči suzama, na opšti šok svih koji su se našli u toj prostoriji. U sledećem trenutku rasplakala se i izletela napolje - priča izvor i navodi da je jecanje koje je usledilo bilo toliko glasno da se čulo iznutra.

- Marko je bezuspešno pokušao da je uteši, ali mu nije išlo od ruke jer je ona urlala i vređala sebe. "Ličim na čudovište, vidiš li? Odvratna sam sebi, kako nekom drugom mogu da budem lepa?! Dođe mi sad da se ubijem. Neću da snimam spot, hoću u stan da se zatvorim i da budem ružna u svoja četiri zida" i tako ukrug - tvrdi izvor koji je sa ostalim saradnicima sprečio Doganijevu da odustane od snimanja spota.

foto: Pritnscreen

- U prvi mah nismo znali šta da radimo i pustili smo Marka da je smiri. Pošto jecanje i urlikanje nije prestalo, šminkerka i nekoliko ljudi sa seta izašli su da joj objasne da nema toliki problem koliko umišlja i da će se filterima i dobrom montažom sve srediti. Rekli su joj da ne sme da se ponaša kao dete sada kada gradi karijeru i da nije u redu da odustaje zbog drugih ljudi koji su zbog nje tu došli. Tako je uspela da se smiri i vrati na set. Na kraju je sve ispalo kako treba, spot je izašao i skoro da se uopšte ne vidi nikakav problem na njenom licu. Na kraju krajeva, ona će morati debelo da radi na svom samopouzdanju", zaključu je izvor.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/VIP/Foto Printscreen

Kurir