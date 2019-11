IMA DA ZAŽALE DAN KAD SU SE RODILI! DRAGANA MITAR ZAPRETILA: Raskrinkaću sve K*URVE i PEDERE! Sve sami MONSTRUMI

Dragana Mitar se za vikend pridružila ekipi ,,Zadruge 3", ali nam je ulazak priznala da će mnogim zadrugarima zagorčati život informacijama koje poseduje o njima.

Bivša članica grupe Models je svojim učeščem u "Zadruzi 2" izazvala pravu pometnju, a od nje se očekuje još veći haos u ovoj sezoni jer je ušla spremnija nego prvi put.

"Samopouzdanje mi je bilo poljuljano kada sam izašla iz prethodne "Zadruge". Bila sam nagojena, debela, ništa nisam mogla da obučem, izgledala sam kao lopta. Volela bih da ovu ružnu priču završim, mislim daj e ovo moja godina u svakom smislu. Sada me podržava cela porodica. Sin mi je rekao kada sam ulazila: "Mama, molim te, zaradi mnogo para da kupimo mnogo igračaka", prizna je Mitrovljeva i dodaje daje sada mnogo opuštenija nego ranije, te da je spremna da zaigra pravu igru.

"Sada sam mnogo opuštenija u odnosu na prvi put. Što se tiče informacija o takmičarima, znam svašta nešto. Iskoristiću ih ako me neko bude dirao. Nisam svadalački tip, ali ću imati keca u rukavu kad me neko napadne. Ma našla sam im crno ispod nokta. Vi nemate pojma kakve boleštine neki od njih kriju. Kurvanje za pare, pederisanje, biseksualci, lezbijke, lopovi i preljubnice. Ako me neko bude provocirao, ima da zažali dan kada se rodio. Ima tamo opasnih monstruma po nedelima koja su nekada imali. Takve ću da zaobilazim jer ne želim trulež u svom okruženju. Ima devojaka unutra koje su dušu prodale za šaku evrića. Takve ću da srozam do kraja", priznaje Dragana

