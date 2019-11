MI IMAMO ZAJEDNIČKU PRIČU: Dragana Mitar ušla u rijaliti, a već ima PAKLENI PLAN! Držaće se NJEGOVIH SAVETA!

Dragana Mitar nova je učesnica rijalitija, a sada je progovorila o ostalim ukućanima.

"Olja, mnogo mi je značila unutra, volela bih da smo zajedno opet, dosta smo pričale i savetovale jedna drugu. Mislim da sam ojačala i da mogu sama da izguram, a Marka Đedovića bih pustila da me savetuje. Mi smo dobri i imamo tu zajedničku priču, njega bih savetovala", istakla je Dragana, pa ispričala šta mislio o Saški Karan, koja je najbliža Đedoviću.

"Ja ženu ne poznajem lično, upoznaću je večeras, taman divna prilika da večeras malo porazgovaramo i da vidim kako će da se predstavi. Nas dve se ne znamo, vidim da je Marko dobar sa njom."

Ona je priznala i šta misli o Mariji i Miljani Kulić:

"Od Marije sam imala jedan napad. Kada sam izlazila iz "Zadruge 2", provele smo čitav zatvor zajedno, tu sam malo promenila mišljenje, ali sa njima se nikad ne zna. One su kao one muve radilice, da uvek nešto prokomentarišu, meni je to slatko. Razumem Mariju kao majku, nije njoj lako. Tako su luckaste."

