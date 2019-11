EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO! NAJEMOTIVNIJI DETALJ SA SVADBE: Veljko na venčanju nosio Arkanov lanac!

Od venčanja naslednika folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, koje je prošle nedelje upriličeno u jednom beogradskom hotelu, prošlo je tek nekoliko dana, ali se i dalje uveliko priča o tom događaju. Utisci sa glamuroznog slavlja Veljka i njegove supruge Bogdane još se nisu slegli, a već na površinu isplivavaju manje poznati detalji sa ceremonije koji su za porodicu i te kako važni. Među onima koji bude najsnažnije emocije svakako je i taj što je mladoženja nosio lanac koji je pripadao njegovom pokojnom ocu Željku Ražnatoviću Arkanu.

foto: Zorana Jevtić

To su primetile zvanice koje su odlično poznavale komandanta Srpske dobrovoljačke garde, a u prilog čemu svedoče fotografije na kojima se nazire lanac.

- Kad je Veljko otkopčao košulju, oko vrata mu je zasijao lanac koji je svojevremeno nosio njegov otac Arkan. Taj komad nakita bio mu je baš drag i voleo je da ga nosi. Ako se sećate, Cecin sin je na punoletstvu poneo očev sat, a sada je odlučio da to bude lanac. U porodici Ražnatović sve ima simboliku. Veljko neverovatno podseća na oca i verujte da on čuva svaku uspomenu koja je od njega. Kada je Ceca Veljku poklonila taj lanac, izrazio je želju da baš njega ponese kada se jednog dana bude ženio. Tako je i bilo - priča naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

Prema njegovim rečima, Ceca se oduševila što i sin i snaja drže do običaja i porodične tradicije. - Ceci je porodica svetinja. Zato i voli da svi budu kao jedno i da se drže na okupu. Svadba sina za nju je nešto najlepše što joj se desilo i zato joj je drago što je Bogdana izrazila želju da nosi venčanicu koju je ona nosila kada se udavala za Željka. S druge strane, i Veljko vodi računa da uvek sa sobom ima nešto očevo, pa je tako ovoga puta to bio lanac koji je na neki način nadomestio činjenicu što na ovaj važan dan njegov tata nije mogao da bude uz njega. To je poštovanje i tradicija koju želi da održi i da prenese s kolena na koleno - završava naš sagovornik

Koliko je bilo veselo i lepo na svadbi Bogdane i Veljka Ražnatovića prošle nedelje, najbolje odslikava i to što su se Anastasija i Ceca u jednom trenutku izule i zaigrale bose, u prilog čemu svedoče i fotografije. Majka i ćerka toliko su bile raspoložene da su non-stop đuskale. Tasa se u jednom trenutku i latila mikrofona, a Ceca je povela kolo.

Kurir.rs/ I. Ercegorčević Foto: Nemanja Nikolić, Instagram

foto: Kurir

Kurir