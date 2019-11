ŠABAN MI JE JAVIO DA JE UPUCAN A JA SAM BRINULA ZA SINA: Goca otkrila detalje iz Šijanovog života koje NIKO NIJE ZNAO!

Zoran Šijan, šampion Evrope u kik-boksu i jedan od žestokih momaka beogradskog asfalta, ubijen je 27. novembra 1999. u Beogradu. Šijan je tada imao samo 35 godina, a njegovo ubistvo do danas nije razjašnjeno, dok se o motivima samo spekuliše.

Zoranova supruga, poznata pevačica Goca Božinovska, koja sa Šijanom ima dvoje dece, Zoranu i Mirka, otvorila je dušu. Goca je do detalja opisala sam početak njihove ljubavne priče, za koju mnogi smatraju da je filmska.

To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na letovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. To veče smo Zlata i ja izašle sa našim drugom Krušom, on je bio Zoranov drug, tu noć smo celu proveli zajedno. Sledeće jutro je on morao da se vrati za Beograd, imao je svadbu, ženio se neki njegov drug. Otišao je, nismo razmenili ni telefone, ni ništa. Posle četiri dana smo se mi vratili s mora, sletele na aerodrom, on čovek stoji i čeka nas. Čeka avion, a to je bio treći avion od ujutru. Kao slučajno, čeka nekoga...

Posle mi je rekao da je već jedan avion sleteo, da je on čekao i da pošto nismo izašli iz tog aviona, on je sačekao i ovaj, popodnevni. On nas je pozvao na ručak, otišle smo Zlata, ja, moja mama i Jelena moja, bila je mala. Otišle smo sa njim na ručak, ovde u Surčin, u neki sportski centar, sad više to ne postoji. Odvezao me je do stana, da ostavim dete i mamu, ja sam se presvukla, otišla i kupila nešto što je trebalo da im ostavim, i izašli smo - priča Goca.

Otišli smo u Surčin tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo", ja kažem: "Kakve stvari, tu su mi i mama i dete". On kaže: "Ja sam te najozbiljnije pitao", ja sam počela da se šalim sa njim, kažem mu: "Pa nisi obavestio svoje roditelje", mislila sam da je sve šala. On je odmah zvao mamu, pitao je gde mu je tata, zvao ih da dođu. Kad mu je došla majka, on kaže: "Mama, ja sam se oženio". Onda je pozvao neke tamburaše iz Surčina, krenulo veselje, pozvao drugove, a ja moje nisam ni obavestila. Zvala sam odmah Zlatu, da joj kažem da sam se udala, ona je mislila da se šalim. Zlata je odmah pozvala moju sestru, oni su mene zaključali, kažu da nisam normalna, zaključali su me u stanu i rekle: "Ne ideš ti nigde, koja crna udaja, je l' si ti normalna, ti ne znaš čoveka, a udaješ se", ja im kažem: "Ja sam se već udala, gotovo, mi smo sinoć pravili veselje". Oni su mislili da sam pukla, da nešto nije u redu sa mnom. To je bio jul. Ja sam posle radila do Nove godine, odradila još te tezge koje sam imala dogovorene - govori pevačica.

Odem vikend da odradim, on me čeka na aerodromu, to je tako trajalo dva meseca, a onda mu je puk'o film. Bili smo na nekoj svadbi, prišao mi je neki stariji čovek, deda i zalepio mi 100 maraka na glavu. On je ustao, uhvatio me za ruku i rekao: "Ustani, uzmi stvari, idemo kući", ja mu kažem: "Kako da idemo kući, svadba u toku, ja glavna pevačica na svadbi", on kaže: "Ja ne mogu da dozvolim da moju ženu pljuju i lepe". I nikad više nisam uzela mikrofon u ruke dok se nismo rastali. Naravno da mi je to teško palo, ali ja sam njega volela neizmerno, do poslednjeg dana, meni je bila veća ljubav prema njemu nego prema muzici... Posle sam već krajem decembra ostala u drugom stanju, Zorana se rodila u septembru, posle 14 meseci i Mirko. Sve se nekako brzo izdešavalo, tako smo brzo živeli, tako je sve brzo i prošlo - izjavila je Goca.

"Teško je i razvedenoj ženi da odgaja sama decu što joj otac stoji na usluzi, može da pritekne u pomoć, a pogotovo meni koja sam imala Jelenu od 16 godina i dvoje male dece. Jelena je već prešla u Beograd, krenula u srednju školu, Zorana je bila drugi razred, Mirko prvi... Jako mi je bilo teško, trebalo je zaraditi, prehraniti ih, školovati ih... Haos! Samo ja znam kako sam izdržala, sve sam pregurala na svojim leđima... Onda je bilo i bombardovanje, pa sam sklanjala decu, vukla ih, katastrofa - govori Goca.

Kada je Šijan upucan, Goca nije bila u Srbiji, a vest o njegovoj pogibiji javio joj je legendarni pevač i njen veliki prijatelj i kolega Šaban Šaulić. Pevačica nije mogla da dođe sebi od šoka kada je čula da je njen bivši muž mrtav, a u tom trenutku bila je zabrinuta i za život svog sina.

"Ja sam bila u Beču... Ne ponovilo se. Uvek kad se toga prisetim, kad pričam o tome, ja moram da popijem tabletu za smirenje. Ja sam te noći pevala u Beču, a imala sam ujutru avion za Rim. Pre nego što je trebalo za Beč, on je uzeo decu. Zoran je uvek uzimao decu za vikend, bio je izuzetan otac, stvarno ih je voleo, bio je mnogo vezan za njih, sve je činio za njih, vodao ih je. Bio je ponosan i na mene. Tad sam već snimila jedan album "Još sam jaka"... I pre tog mog puta za Beč, on se šalio sa mnom i rekao mi: "Dokle ćeš da uživaš, a ja da čuvam decu. Pa dobro, kad već ideš negde, šta ćeš da kupiš svom mužu"... Voleo je poklone i ja sam mu uvek, kad idem negde, nešto kupovala. Iako tada nismo bili zajedno - izjavila je Goca.

