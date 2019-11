ŠIJAN JE PRE 20 GODINA UBIJEN U CENTRU BG, A OD UBICE NI TRAGA! Goca: Plačem svaki dan za Zoranom, a evo kome je najteže

Pre 20 godina u mom centru Beograda ubijen je kik-bokser Zoran Šijan (35) iz Surčina. Do danas nije razjašnjeno njegovo ubistvo, a o motivima se samo spekuliše. O likvidaciji Šijana se u javnosti malo pričalo, a istraga već dve decenije nije mrdnula s mrtve tačke.

Pevačica Goca Božinovska (54), Šijanova udovica, nada se da će kad-tad biti pronađene ubice njenog muža.

"Nadam se da će se jednom pronaći ubice i da će istina izaći na videlo. Znate kako se kaže: "zaklela se zemlja raj...". Istina uvek ispliva. Mnogo godina je prošlo, ali niko nas ne obaveštava o tome da li ima napretka u istrazi. Svaki dan mi Zoran prode kroz glavu. Kada nešto ne mogu da uradim, pomislim da bi sve bilo drugačije da je on tu. Plačem kada me dece ne vide", kaže Božinovska, koja je u braku sa Šijanom bila devet godina. Goca otkriva da sin Mirko (26) i ćerka Zorana (28) mnogo pate za ocem.

Ne postoji dan da ga Mirko i Zorana ne pomenu. Mirko je bio razmažen dok je bio manji, Zoran mu je sve uzimao. Pogotovo su patili kada su bili manji. Mirko bi uvek tužno gledao kada bi drugi očevi vozili sinove na motoru, a on bi govorio: "Sad daje meni tata živ, on bi mene isto vozio. Duša me zaboli iskrena je Goca".

Poznata pevačica navodi da se mnogo u životu namučila da sama izvede decu na pravi put. Ostala sam sama sa decom, borila se da ih izvedem na pravi put. Naradila sam se da ih vaspitam, nastojala da ne zapostavim karijeru, potrošila sebe... Ponekad Mirko napravi neki nestašluk, ali mlad je. Autoritet sam za njega, sluša me ističe ona. Sa Jelenom Vučkom, ćerkom njenog prvog braka sa kompozitorom Radetom Vučkovićem, Zorana i Mirko se lepo slažu.

"Sa Jelenom, mojom ćerkom iz prvog braka, oni su nerazdvojni. Ona ima svog tatu, kojeg Zorana i Mirko jako poštuju i vole", kaže Šijanova udovica.

Istinu o smrti svog sina nisu uspeli da dočekaju Šijanov otac Miroslav Mirko Sijan, koji je umro pre nekoliko godina, a majka Milica je umrla pre dve godine od zloćudne bolesti.

Na Šijanov grob u Surčinu ove godine će izaći Goca i njegova sestra Vanja. Deca su očev grob posetila ranije.

