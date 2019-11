ONA SE SVAĐA S LJUDIMA PREKO EKRANA, A MUŽA NI DA POGLEDA! Kariću zbog rijalitija propada brak? Stefan POJMA NEMA!

Osmanu Kariću supruga Kristina navodno ne pridaje dovoljno pažnje otkako je "Zadruga" "ušla" u njihov život. Kako je istakao putem društvene mreže Instagram, Kristina je i te kako navučena na rijaliti, a zbog toga njihov brak pati.

"Naizgled srećan bračni par, pun emocija, hm... samo naizgled i to do pre par meseci i jesu bili. Međutim počinje rijaliti 'Zadruga'. 'On' je neko ko se bavi evo treća godina, kritikom i podržavanjem igrača u njemu, sve to radi kroz rime, sarkazmom, šalom, prosto, navikao je da učestvuje u spoljnom svetu, ne kao fanatik, kako već neki umeju da ga prozovu, već kao strastveni navijač, čovek koji ima samokontrolu, nije neko, ko je zavistan od istog. Supruga ga sve vreme kritikuje i ne misli da mu ne pristaje tako nesto uz ime koje je stekao, pogotovo ne, u ovim godinama koje ima", počeo je on kraj njihove zajedničke fotografije koju je objavio.

"Međutim, u rijaliti ulazi sin, njemu sin, a njoj posinak, a kao mlađi brat, gde ona učestvuje u navijanju i podržavaju istog, jednom rečju, navlači se na 'Zadrugu 3', dopisuje se sa fanovima, nekim ženama, koje nikada nije videla a kamoli upoznala, druže se virtuelno, svađaju, ćaskaju pišu, brišu, sve rade, samo zapostavljaju svoje muževe, ljubavne veze, ali zastupaju vezu Ive i Stefana, Kod njih u vezi 'vide trn, a kod sebe samih, ne vide panj', to jest zapostavljaju ljubav prema muževima. Žalosno ali istinito", napisao je Osman pa iznenadio mnoge.

Supruga mu je uz emotikon plakanja od smeha poručila u komentarima:

"Nemam komentar, eto", a javnost ne prestaje da priča o ovome.

Sin Stefan, koji trenutno boravi u "Zadruzi 3" ništa ne zna, a pitanje je kako bi se postavio da ga obaveste o rečima koje je njegov otac ispisao na Instagramu.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Instagram screenshot

Kurir