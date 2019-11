IZVINJAVAM SE SVIMA, ALI JA SE OD DANAS BAVIM RASTURANJEM TE VEZE! Karićevom ocu se smrklo: Osuo paljbu po Ivi Grgurić!

Osman Karić javno je podržao vezu sina Stefana i Ive Grgurić još dok ona nije bila zvanična. Međutim, sada je promenio mišljenje pa osuo paljbu kao nikada pre. On se putem društvene mreže Instagram izvinio svima koji Ivu i Stefana podržavaju, pa istakao da će se od sada baviti rasturanjem njihove veze.

"Srediću vam popust benzina, moja najveća podrška je njegova porodica, živela sam u Bosni tri godine, tamo sam zamenila č i ć'. Plakanje uz mirisanje i uzdahe nad dekicom (ćebencetom), koje je dobila u paketu prošli put, to su sve neke rečenice koje Iva dok izgovara uz neku hvalu, setu i nadu za bivšeg nerviraju i bole Stefana. Naravno, iz nekog kompleksa, sujete i ponosa ne govori, ćuti u sebi i u trenutku male rasprave puca i svađa se sa njom, a da joj i dalje ne iznosi pravi razlog", počeo je Osman.

"Naravno, to kod njega ne opravdavam, ali ni stalna želja Ive da priča o, sad već sigurno izgubljenoj vezi nje i dečka koga ne bih imenom da pominjem. Kada sam rekao da je njena adminka Barbara njihov najveći hejter, tj. to što zastupa Ivu, a blati Stefana, mislio sam na to da je u poslatim stvarima navela ćebence i još neke stvarčice, garderobu, poslala u ime porodice, sestre, pa i bivšeg dečka, što je notorna laž."

"Ti ljudi napolju spremaju svadbu svog sina, a bivšeg Ivinog dečka, i ne spominju Ivu ni u snovima, tako da Iva ne zna šta se napolju dešava, živi u lažnoj nadi. Izvinjavam se svim ljudima koji podržavaju Stefana i Ivu što ću se od danas baviti rasturanjem te iste veze, neću dozvoliti hejterima i pojedinim novinarima da uživaju dok ga blate u svojim pakosnim idejama. Bolje i dobar raskid, nego realna veza, za neke zlobnike fejk veza", zaključio je Karić.

