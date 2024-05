ABRONOŠA VAM OTKRIVA SKANDAL NEVIĐENI! Tuta i Lija pred razvodom, pevač Zvrnda postao gej

Kakvo lepo vreme, kakvi divni praznici... Ali i tračevi su ovoga puta i više nego interesantni. Dogodio se neverovatan obrt, drage moje abronošice, u porodici poznatog bračnog para. Sportista, zvaćemo ga Tuta, odlučio je da prekine svaki kontakt sa svojom lepšom polovinom Lijom. Podržavali su se, voleli, cenili, poštovali, ali pukla je tikva i ne može više da se sastavi. Nema šanse da se sastavi čak ni za pitu. Nekoliko godina su zavaravali javnost, a sada je Lija otišla korak dalje, pa je Tutu blokirala na svim frontovima. Više nisu u ljubavi ni javno, ni na mrežama, a ni u rođenoj kući. Čeka se trenutak kada će se jedno od njih dvoje oglasiti sa zajedničkim saopštenjem da se razvode iz nepomirljivih razloga. Dotle je došlo. Lija je prevršila svaku meru. Ne vodi računa o mužu Tuti nimalo. Uoči praznika su se posvađali na krv i nož, letelo je perje i on je presekao i rešio da neće više da trpi histeriju i napad panike, kao ni optuživanje da je on kriv za sve. Ona je spakovala kofere i otputovala sa svojim prijateljicama i uveliko kači golišave fotografije, a sve radi namerno da bi Tuta video da ona živi život punim plućima. Zapravo, istina je skroz drugačija. Ne uživa, sve je to samo za mreže. A i on je otišao na svoju stranu, samo što on ne objavljuje gde je i šta radi, a ni koja mu vida ljubavne rane.

Dok se ta priča zvanično ne završi, da vam ispričam još jednu situaciju. Popularni muzičar Zvrnda je odlučio da se orijentiše na isti pol. Dugo se on vodao za ručice sa jednom influenserkom, ali nije to to. Odlučio je da više ne laže ni sebe, a ni druge. Pobrisao je sve fotografije sa svim mogućim kombinacijama koje je imao na društvenim mrežama i pokazao se u pravom svetlu. Sada ga možete videti u društvu isključivo muških prijatelja. Žene su mu došle glave i sada mu društvo istog pola maksimalno prija. Biće tu belaja, videćete. Ko zna šta se krije iza ove preorijentacije, ali mi smo opasne tračare, istražićemo sve to. Do sledeće nedelje, uživajte, drage moje abronošice, u novim saznanjima, a mi vam spremamo još zanimljivih dogodovština iz života poznatih, za koje nikako ne žele da ugledaju svetlost dana.

