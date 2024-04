ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Nesvrstani na mukama zbog Namazane, bivšeg fudbalera otkačila pevačica

Dragi moji, bliže nam se praznici, a samim tim i muke gde će ih pripadnici jačeg pola, oni poznati, dočekati. Da li u porodičnom domu ili sa svojim ljubavnicama.Upravo zbog toga je prošle subote nastao haos u jednom stanu na Vračaru. Bivši sportista, zvaćemo ga Nesvrstani, svojoj tajnoj ljubavi saopštio je da za predstojeće dane odmora putuje s porodicom. Nastao je kurcšlus.

Letelo je perje samo tako. Namazana je Nesvrstanog napala da ju je prevario, obmanuo i slagao da se razvodi, a zapravo ona samo njegov brak održava u životu. Nije mu bilo lako. Nalazi se u nebranom grožđu, ali sam je kriv za to. Zavaravao ju je godinama unazad. Ona je živela u nadi i sad kad je došlo do toga da zajedno proslave praznik, nema ništa od toga. Na putovanje sa ženom i decom mora da ide jer je njegova zakonita supruga insistirala na tome i nema kud. Pokušao je on da se izvuče na obaveze, pa čak i da njima plati sve, ali uzalud. Ih, žena što predoseti, pa to nijedan skener ne može da analizira. A žena je opasna. Mudra i ćuti. Zna ta sve da je ovaj neveran i zato je namerno i odabrala omiljenu destinaciju njegove ljubavnice i samo kači na Instagramu zajedničke slike s mužem da je provocira. Istina je da oni godinama ne funkcionišu kao bračni drugovi, ali koga briga, ona neće da dozvoli da je ljubavnica pobedi i da pare odu u švalerski stan na Vračaru. Biće tu još belaja posle praznika, ali izvestiću vas i o tome.

foto: Kurir štampano

Do tada da vam otkrijem šta se desilo s pevačicom i fudbalerom u penziji. On je takođe u braku, a ona ga je iskoristila i šutnula. Vozio ju je na tezge širom Srbije, koje joj je i on ugovarao jer ima poznanstva, ali kad je našla novog, odmah ga je otkačila. A on je mislio da joj je važan, pa je zbog nje čak išao i kod bivše ljubavnice na tretmane lica - samo da izgleda mlađe, ali džabe, energije im se nisu poklopile. Ona voli muškarce odvaljene od brega, a on je kao neka seka persa. Druži se on tu s nekim krimi-džimi likovima da bi održao status, ali nije to ništa. Šta vredi kada ga je pevačica osrednje klase izradila samo tako. Ode ona u inostranstvo i tamo će i da ostane koliko vidim, drage moje lepe i pametne abronošice. Vas niko ne može da prevari. Kao ni mene. Čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

05:52 STARS EP288