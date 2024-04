BURNO NA ESTRADI!Plastičnu opljačkao dečko, Namackani se zategao, pa sad planira liposukciju

Abronošice moje drage, uvek volim kad dođe utorak jer se tada družimo, a sad mi je još lepše jer je granulo sunce. I danas imam dve sjajne priče. Prva se tiče jedne starlete, zvaćemo je Plastična, jer se više ne zna šta joj je na licu i telu dorađivao hirurg. Ona važi za dobru ribu, a popularnost je stekla skandalima. Plastična voli nevaljale momke, pa je redovno upadala u neprilike zbog njih. Nju je jedan tatin sin otkačio zbog drugarice, drugi ju je izblamirao u javnosti kad je izneo njihovu intimu, ali i pored tih grešaka, ona se nije opametila. Jedna drugarica mi je ispričala da su joj roditelji zabranili da se i dalje petlja sa sumnjivim tipovima jer će joj to uništiti život. Starleta je poslednjeg dečka upoznala u diskoteci u kojoj je đuskala, a posle nekoliko meseci veze već je bila spremna da se uda za njega. Kupovala mu je poklone, skupu garderobu, a taj momak ju je redovno iskorišćavao, uzimao joj je pare, a kad je provalila da je s njom samo zbog novca, htela je da raskine. Međutim, on ju je ucenjivao da će joj napraviti pakao od života ako ga ostavi, a kad je video da ona ne popušta, opljačkao ju je. Od tada joj se nije javio, a Plastična je u depresiji jer nikako ne može da se pomiri s tim da je izigrana. Nije joj žao para, već šizi što je momci iskorišćavaju zato što je poznata i bogata. Odlučila je da više neće dopustiti da se frajeri igraju s njom, pa ne dozvoljava da joj se iko približi.

Druga priča ove nedelje tiče se jednog našeg pevača, zvaćemo ga Namackani. On je dugo u muzici, ali poslednjih godina živi od stare slave. Nikako da ubode hit, a svi njegovi projekti ne prolaze slavno. Proredile su mu se svirke, ali je rešio da se ne preda i zbog toga je odlučio da prvo krene od svog izgleda. Smatra da bi mu to pomoglo u karijeri, pa je otišao kod estetičara. Rešio je da svom licu da novu svežinu jer ga i godine sustižu. Zategao je lice, rešio se bora, a razmišlja da ode i na liposukciju. Odlučan je da promeni pristup poslu, jer je video da bolje prolaze zgodniji i mlađi, a pošto godine ne može da zaustavi, onda bar da izgleda mladoliko i zavodnički. Kolege su već primetile njegove "popravke", ali čujem da komentarišu da mu ni to neće pomoći da bude zapaženiji na sceni, jer nema više tu energiju po kojoj je bio prepoznatljiv. Dragi moji, to bi bilo sve za danas. Odoh da lovim nove ekskluzivice.

