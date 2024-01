ABRONOŠA VAM OTKIRVA!Trener raskinuo s poznatom damom, manekenki oduzeli robu na aerodromu

Jao, drage moje abronošice, mnogo sam vam tužna, to moram da vam kažem. Ovonedeljni glavni akteri koji su se svim silama borili za ljubav su raskinuli. Ona je poznata dama s malih ekrana, zvaćemo je Ljutica, a on je uvaženi trener, ali ne mogu da vam otkrijem kog sporta, ali neka se zove Vitki. Godinama su bili zajedno, skrivali se, vodili ljubav skrivajući se po hotelima, motelima, privatnim smeštajima. Ona je nosila perike, on se takođe prerušavao, ali tikva je pukla. Eto, nedavno su posle mnogo turbulencija odlučili da stave tačku na švaleraciju.

Bili su pravi pravcijati ljubavnici. Neko bi rekao školski primer. Mali, ali baš mali broj ljudi, njihovih prijatelja, znao je za to. Štaviše, jednom prilikom su čak i letovali sa svojim partnerima samo da bi sakrili svoje emocije i da se ne bi saznalo. E sad, kraj se desio zbog toga što se trener zaljubio opet u svoju ženu, koju je hteo da ostavi zbog Ljutice i da se razvede, ali desila se neverovatna situacija. Njegova supruga se totalno promenila. Sredila je lice, trenirala je dan i noć, liniju je dovela do savršenstva. Na društvenim mrežama su joj poznati sportisti ostavljali srca i afirmativne komentare, što je u njemu probudilo ljubomoru. Malo-pomalo, i on se vratio ženi. Otad je nastao problem s ljubavnicom. Učestale svađe, nesuglasice, seks im je postao sve lošiji, pa su se dogovorili da je najbolje za oboje da se raziđu. Sada je Vitki u akciji da ponovo osvoji ženu. Da li će uspeti, ostaje nam da vidimo.

Do tada da vam na brzinu ispričam još jednu situaciju. Manekenka je napravila skandal na aerodromu u Beogradu. Ona je bila u šopingu u Italiji, ali je zaboravila da skine etikete. Službenici su je zaustavili, prošla je skener, a u koferu su bili neotpakovani parfemi, cipele, tašna i skupocena bunda. Ona je pokušala da se izvuče, ali uzalud. Morala je sve što je pokušala da provuče da plati. Zato je počela da viče, da se svađa, zapretila je da će da pozove jake ljude, ali uzalud. Niko je nije fermao ni dva posto, objasnili su joj da zakon mora da se poštuje. Nije joj bilo dobro, pa je od muke čak počela i da plače. Robu su joj oduzeli i još uvek se čeka da plati. Eto, svašta se dešava i nekako sve to dođe do nas. Do sledeće nedelje ljubim vas da pukne.

