UMIŠLJENA SE NUDI DA NASTUPA, DORU BIVŠI OGOVARA PO GRADU! Abronoša vam otkriva nove gradske priče

Zdravo, drage moje, znam da ste navikli da od mene svake nedelje dobijete nove, sočne tračeve, pa sam se potrudila da tako bude i ovaj put.

Počećemo odmah sa informacijom koju sam čula od mog najpouzdanijeg izvora, a tiče se pevačice koju ćemo zvati Umišljena. Nikad ona nije imala status zvezde, ali jeste bila atraktivna i svojevremeno je imala zanimljive pesmice koje su preživela po 30 godina, ali problem je u tome što ona već godina ne snima ništa novo. Klinci koji izlaze po klubovima traže aktuelne izvođače, a Umišljena se u to nikako ne uklapa. Zato je mučenica prinuđena da se nudi ugostiteljima da je angažuju budzašto.

Ispričala mi je drugarica da je Umišljena bila kod jednog vlasnika kluba. Tražila je prvo honorar od 1.500 evra, čovek nije hteo ni da čuje, pa je spustila na hiljadu, ali ni to nije upalilo. Da skratim priču, Umišljena je na kraju rekla da je spremna da peva za 500 evra, ali da joj vlasnik kluba da procenat od rezervacija. On nije pristao na njene uslove, pa je izvisila za tezgu, a koliko čujem, jedva da ubode jedan nastup mesečno.

Da vam ispričam i to da sam čula da je starletica, zvaćemo je Pobednica, u problemu jer joj je bivši dečko oteo auto koju joj je poklonio.

Znate njega, pisali su mediji da su u vezi. Reč je o sinu jednog biznismena, s kojim je navodno bila i trudna. Žali se Pobednica po gradu da sad nema čime da se vozi, da mora da baca pare na taksi, čak je pisala i bivšem dečku da joj dozvoli da mu auto otplati u ratama, ali je on ostao neumoljiv.

Moram da vam otkrijem jednu poslasticu. Konačno ćete saznate zašto su raskinuli Dora i njen bivši, sportista kog ćemo zvati Smotanko. Kako kažu moju izvori, dok su još bili u vezi, Smotanko je dobio video-klip na kom se vidi seksualni čin njegove drage s jednim gospodinom iz Crne Gore, pa je zbog toga pobesneo i odmah raskinuo s njom. I on sad to priča na sva usta po gradu, ko zna kome je sve to rekao. Verovatno je malo i revoltiran time što je Dora našla drugog, mlađeg i uspešnijeg od njega, pa joj se sad sveti. A da je tačno to što on priča, jeste. Proverila sam na više strana.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje. Ljubi vas Abronoša.

