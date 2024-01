Voditeljka zavela starijeg pa krije vezu, žena fudbalera otkačila najbolju drugaricu

Nova saznanja stižu iz minuta u minut. Sve se sazna u čaršiji brzinom svetlosti. Ništa ne može da se sakrije. Bar ne od Abronoše. Zato vam otkrivam sočnu istinu o biznismenu koji se do ušiju zaljubio u voditeljku. Ona jeste lepa, zgodna, fina, vaspitana, nežna i jaka žena. Njega ćemo da zovemo Džek, a nju Zanosna. Oboje su jako poznati, priznati, ali kriju ljubav kao zmija noge. Znate kako, Zanosna je dosta mlađa, a on stariji. Međutim, nedavno su bili gosti na jednoj manifestaciji i on je popio malo više, pa se opustio i previše. Uhvatio ju je za ruku, ponela ga je pesma i pred svima je poljubio u usta. Naravno, to se pročulo, komentariše se uveliko, a postoje i dokazi. Doduše, snimila ju je jedan ljubomorna koleginica, koja je sad ima u šaci. Ona je zabeležila trenutak kada su razmenili nežnosti i počela da šeruje po televiziji. Zanosna je to saznala i nastao je pravi haos. Na poslu nije želela da pravi scene, nego je pozvala da se nađu van radnog vremena. Svašta joj je rekla. Letelo je perje. Malo je falilo da Zanosna i nasrne na nju, a posle se saznalo da je upravo koleginica pre dve godine petljala sa Džekom. Kako će se odvijati ova priča, ostaje nam da vidimo. To je sve što vam je Abronoša saznala zasad.

foto: Kurir štampano

Dotad da vam otkrijem još nešto zanimljivo. Žena fudbalera, neka se zove Špicasta, prekinula je svaki kontakt s prijateljicom Zubatom, s kojom je bila nerazdvojna. Sve je bilo u redu dok supruga sportiste nije pokrenula sopstveni biznis. Nije to sad neki veliki projekat, ali može solidno da se zaradi. E, tada je kod njene prijateljice proradila sujeta i nije mogla da se nosi s tim. Počela je da joj smešta iza leđa, da nagovara drugarice da od nje ne koriste usluge koje nudi. Nisu se otpratile s mreža, ali svi znaju da više nisu dobre kao pre. Moja glavna tračara, koja mi javlja pričice, šapnula mi je da je Špicasta ukrala mnoge ideje, a nije htela čak ni da je časti. Ne podnose se ni one ni njihovi muževi. Sve je to fejk i lažno prijateljstvo i bilo je pitanje trenutka kada će da pukne. I to se desilo. Pucaju prijateljstva, a Špicasta je namćor i želi da svima pokaže da je ona glavna.

