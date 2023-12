ABRONOŠA OTKRIVA POSLEDNJI TRAČ ZA OVU GODINU! Galoperka konačno našla dečka, Indijanka zavela muža koleginice

Praznici nam stižu, a s njima i sočni tračevi.

Ove nedelje prava praznična čarolija. Mnogo informacija je stiglo. Čuvena sportistkinja je osvojila kolegu. Ali to kriju. Nju ćemo da zovemo Galoperka, a njega Lopta. Ona je lepa, fina, dobra, ali joj dosad nije išlo u ljubavi. Bilo je tu trzavica, pa je izbegavala da priča o intimi u javnosti. Galoperka je govorila da nema sreće u ljubavi, da je nesrećna i da traži srodnu dušu. E, ta srodna duša se pojavila, ali da joj koleginice ne bi izbaksuzirale emotivni status, rešila je da ćuti kao zalivena i život krije kao zmija noge. Ali on je zato to razglasio na sva zvona. Pohvalio se jednom kolegi, pa drugom kolegi u svlačionici, a oni, naravno, svojim ženama i sad se to proširilo.

Došlo je i do nas medija, ali oboje to demantuju i prave se da se ne poznaju. Ne zna se ko je veći folirant, da li Galoperka ili Lopta. Međutim, dogovorili su se da zajedno slave Novu godinu i mi smo spremni da ih pratimo. Znamo tačno lokaciju gde će se pojaviti zajedno. Ona se, mo'š misliti, naljutila što se pročulo, a u stvari bi sve dala da s novim dečkom osvane na naslovnoj strani nekog magazina. Videćemo, imaju još nekoliko dana fore da se kriju.

Do tada malo da se pozabavimo i životom čuvene estradne zvezde. Saznalo se to da je muž prevario. I to ništa nije čudno, o njemu se već priča izvesno vreme da voli da švrlja, ali prevario je sa koleginicom koja im ulazi u kuću. Štaviše pevala im je na slavljima koja su organizovali.

Cela estrada priča sada o tome. Poruke se samo šalju. Pevačicu sa kojom je prevario ćemo zvati Indijanka, a njega Indijanac. To su realni nadimci u ovom slučaju. Misle da su neki estradni esnaf, ali sve to oko njh deluje jako nekulturno. Indijanka je inače velika zavodnica, voli da flertuje, da osvaja, da se prenemaže i već su se neke pevačice žalile da ume da unese nemir u kuću. Tu se da vam kažem drage moje abronošice nekada ne zna ko pije, a ko plaća. Svi se predstavljaju kao fini, smerni, dobri, a kada ih niko ne gleda žive životom kakav žele, a on nije baš reprezentativan. Svega sam se nagledala, i red je da u velikom stilu završimo ovu 2023. godinu.

Ljubim vas puno i želim sve najbolje jer se čitamo tek u Novoj 2024! Budite mi dobre moje abonošice i slobodno mi javite sve što čujete.

