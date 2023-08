ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Patuljko iskoristio biznismena! Paklena htela da ocinkari ljubavnika: Dobili SVE a ostali bez IČEGA

Zdravo, moje drage abronoše. Nedelju dana mi je baš proletelo i jedva sam čekala da se ponovo družimo, jer, naravno, bila sam baš aktivna i saznala nove sočne priče.

Počećemo s Patuljkom, koji je mislio da će mu biznismen pomoći da postane zvezda, ali... Sve ono ostalo što mu je bilo potrebno da bi postao zvezda nije imao. Međutim, njemu se sreća osmehnula pa i to malo što je bio na TV i u medijima primetio je jedan biznismen i krenuo da se raspituje o Patuljku.

Kad je to došlo do njega, on je vrlo rado prosledio svoj kontakt i odatle počinje njihova priča. I dok je biznismen mislio da se mali mnogo zaljubio i da je odlepio za njim, Patuljko je zapravo imao drugi plan. Počeli su da žive zajedno i od tada za Patuljka počinje raj, a za Starosedeoca pakao. Patuljko je krenuo da živi život iz bajke, malo-pomalo dobio je auto, onda i psa, a onda jednu pesmu, pa ceo album.

foto: Kurir štampano

I odjednom Patuljko ima sve što mu je falilo. Novac, pesme i bogatog partnera. Međutim, ni to nije uspelo da ga digne u zvezde. Njihova veza je trajala godinama, dok Starosedelac nije shvatio ono što mu je već njegovo okruženje govorilo, da ga mali iskorišćava i da tu ljubavi nema. Kad su raskinuli, Starosedelac se odao alkoholu i ludom noćnom provodu, a glavni akter priče totalno je nestao iz medija.

Druga priča tiče se naše glumice, koju ćemo zvati Paklena, i jednog bogataša. Strastvena je, lepa i dobro udata godinama, ali nije baš verna mužu. Uvek je imala neku vezu sa strane, ali je batalila sve ostale kad se zaljubila u bogataša. Pogađate, i on je oženjen.

Kombinacija je prerasla u svakodnevno viđanje i kvalitetan odnos. Međutim, žena je počela da sumnja. Njih dve se prate na društvenim mrežama, nisu prijateljice u stvarnom životu, ne poznaju se, ali su zanimljive jedna drugoj, pa se "druže" na internetu.

Tako je žena provalila da njen muž petlja s Paklenom. Ali još uvek nije sigurna. Njih dvoje su se vozali po gradu njegovim kolima i Paklena je stavila to na stori da njegova žena vidi. Naravno, napala ga je, ali je on uverio da je tada bio na drugoj lokaciji i da to nije njegov automobil. Zasad mu je poverovala, ali ako sazna istinu, biće belaja. Verujte mi, goreće Beograd. Dragi moji, odoh da lovim nove abrove, a mi se čitamo i sledeće nedelje.

foto: starsdodatak

Kurir.rs

Bonus video:

03:00 SVAKO TREBA DA RADI ŠTA OSEĆA, DOK NE POVREĐUJE DRUGU OSOBU! Marina Visković o istopolnim brakovima: Ja sam libelarna