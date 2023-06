ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Romeo pijan zaspao u žbunu, odao se alkoholu zbog raskida, a Zvezdica je umislila da je mnogo važna

Zdravo, moje drage abronoše. Nedelju dana mi je baš proletelo i jedva sam čekala da se ponovo družimo jer, naravno, bila sam baš aktivna i saznala nove sočne priče.

Jedna se tiče našeg poznatog glumca, zvaćemo ga Romeo. On se u poslednje vreme baš druži sa čašicom, noći provodi u veselom društvu s mnogo alkohola.

Nedavno se Romeo zaneo u kafani, ređao je jednu, drugu, treću, četvrtu turu i tako do jutra. Bio je trešten pijan. U takvom stanju produžio je na snimanje i tamo je nastavio da pije iz pljoske. Kako su ga umor i alkohol brzo savladali, on je u jednom momentu nestao. Organizovana je prava potraga na setu, od šminkernice do zabačenih mesta. I zamislite, kolege su ga na kraju pronašle kako spava u žbunu. Toliko je hrkao da nisu mogli da se uzdrže a da se ne smeju.

Budili su ga dugo, ali glumac je ipak želeo da se odmori još malo od besanih noći koje provodi uz žestinu. Na kraju su uspeli da ga probude, umio se i jedva je snimio svoju scenu, što je reditelja mnogo naljutio. A kolege? Niko mu to nije zaboravio, već su nastavili da se smeju ceo dan. Međutim, glumcu cela situacija nije bila uopšte smešna, budući da prolazi kroz težak raskid. On ranije nije pio, počeo je nakon što je prekinuo dugogodišnju vezu s devojkom. Pričalo se da će njih dvoje uskoro stati na ludi kamen, ali je veza pukla. Romeo je ostao sam, pa je društvo pronašao u čašici.

S druge strane, naša poznata pevačica, zvaćemo je Zvezdica, nema problema sa alkoholom, ali ima visoke kriterijume. Zvezdica je umislila da je mnogo važna i postavila je stroge kriterijume, koji, pored ogromnog honorara, uključuju i pozamašnu listu zahteva, znate onu rajder listu.

Pevačica je za nastup u jednom klubu u Bosni i Hercegovini odlučila da pokaže koliko misli da je važna, pa je organizatorima poslala šta sve mora tamo da je dočeka. Kad ljudi nisu pali u nesvest. Nisu verovali šta im traži. Zvezdica je zahtevala, ni manje ni više, nego ličnu sobu za masažu, posebne peškire, flaširanu negaziranu vodu isključivo na sobnoj temperaturi, vrhunskog frizera i šminkera, kao i ličnog kuvara.

Organizatori su odmah pozvali njenog menadžera da vide o čemu se radi i otkud sada ti njeni prohtevi. Menadžer je potvrdio da nije došlo do zabune i zamolio da se svi zahtevi ispoštuju kako bi Zvezdica mogla da nastupi bez nervoze. Na sve to, on je dodao još jedan zahtev. Poslao je i specijalni jelovnik, jer se bliži leto, a ona je, kako im je naglasio, na dijeti. Kaže, slede nastupi na moru, ali i novi spot, u kom mora da izgleda lepše nego ikada. Organizatori nisu imali kud. Karte za njen nastup već su bile puštene u prodaju, kaparu su joj uplatili, pa iako bi najradije otkazali njen nastup, morali su da pristanu na njene uslove.

Toliko od mene za danas. Konačno nam je stiglo lepo vreme, te ću biti aktivnija i sledećeg utorka vam doneti još dobrih priča o našim poznatima. Do tada, ostanite mi zdravo. Ljubim vas, moje mile abronoše.

