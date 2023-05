ABRONOŠA VAM OTKRIVA NAJSVEŽIJI TRAČ! Musava od sponzora dobila auto od 40.000 €, Platiša ne zna da mu je devojka trudna

Konačno je došlo lepo vreme. Pravo za sveže informacije. Ove nedelje čista ekskluziva iz vrha estrade i sporta. Ne želim da gubim vreme nego ću odmah da počnem. Pevačicu ćemo da zovemo Musava, a njenog finansijera Grof. Oni su nam prvi akteri. Musava je umislila da je bog i batina jer je ulovila bogatog sponzora. Naravno, on je oženjen, žena mu je domaćica koja iz kuće izlazi samo da ode do kozmetičkog salona. A zato Musava ordinra. E, pa ona je mudrija od žene, pa od Grofa dobija skupocene krpice, a nedavno i kola od 40.000 evra. Direktno iz salona, a cena je u ovo vreme prava sitnica. Grof ne štedi na nju, dok ženu finansira po potrebi, konkretno kad mu zatraži. Pevačica se opustila, pa je razvezala jezik i hvali se da će novi dečko da joj otvori restoran brze hrane kako bi imala dodatna primanja. Živi u popularnom naselju na vodi i često sa svojim kućnim ljubimcem sedi po restoranima jer nikad nije i ne želi da kuva. Grofu je žena dosadila, ne može da je gleda, pa je sa ljubavnicom bio u šopingu i pazario nove košulje, farmerice i majice, da ima da se presvuče. Dosta sam vam otkrila, a sada idemo kod jednog fudbalskog maga Platiše. Kod njega je situacija malo drugačija.

foto: Kurir štampano

Čovek i ne sluti da mu je devojka Smotana trudna, a ona ne sme da mu to saopšti jer želi da abortira. Oboje su srećni, zadovoljni, lepi, ali ona je mlada i nije smela. Što bi se reklo - omaklo im se. Ona je u depresiji, izbegava ga pod izgovorom da ima koronu, on joj donosi voće ispred vrata, ali ne sme da uđe. Kako to biva, požalila se najboljoj drugarici i ova prenela svima. Svi znaju samo onaj ko treba pojma nema šta se dešava. Što je najcrnje, još roditeljima nije rekla da je u blagoslovenom stanju, a njima se taj zet baš dopada iako je fudbaler. Tu će tek pičvajz da bude. Ceo grad priča i ispira usta, a on, mukica, misli da je na sedmom nebu i da je našao ženu svog života. Njoj se dopada da bude influenserka da se slika i objavljuje na mreže kako putuje, jede u najboljim restoranima i ne želi obavezu. Plače po ceo dan jer se plaši kako će sportista da reaguje kada sazna njene namere. Šta da vam kažem, muke Tantalove. Mi čekamo da vidimo da li ćemo da najavimo svadbu ili raskid. Brzo će se znati, a do tada, drage moje abronošice, uživajte. I Bogati plaču, znate onu staru i dobru.

foto: Kurir

