ABRONOŠA VAM OTKRIVA SOČNE DETALJE: Mrvica proganja kolegu, Rošava se zadužila na sve strane!

Baš je lep i sunčan dan. Konačno je stala kiša i sunce došlo na red da nas obasja. Naše javne ličnosti takođe su zasijale u punom sjaju, drage moje Abronošice. Ne miruju. Kod njih je uvek turbulentno, i po suncu i po kiši. Ali tako i treba da bude. Pa da krenemo od najsvežijeg saznanja.

foto: Kurir štampano

Jedna velika zvezda nam je danas glavna tema. Zvaćemo je Jedrilica. E, ona je prošle nedelje napravila veliku malverzaciju. Da, da. Sad ću da vam objasnim i o čemu se radi. Nastupa ona, ima tezge, ali i dodatni posao. Javno se predstavlja kao fina, smerna, lepa i upeglana, a zapravo je opasnica prava. Ona je već sad počela da lobira da peva ispred Skupštine za doček. Al' to i jeste u redu, nego nije u redu što pokušava da nametne svoje uslove i traži debele veze da se probije. Obećava ljudima i kule i gradove. Ali mi smo se raspitali i od toga nema ništa, iako je popularna i tražena, nema šanse da promuva išta. Ona se nada jer je koleginice huškaju da se ide zaobilaznim putem, pa će samo da se razočara kada bude saznala da jos uvek nije kadar za tako veliku stvar. Ali, polako, videćemo, ako se desi neko čudo, pa zapeva ispred Skupštine, odmah ću vas obavestiti.

Do tada idemo dalje. Njena koleginica Mrvica ima drugi problem. Zaljubila se u kolegu. Skoro su nastupali zajedno i odjednom su joj zaigrali leptirići u stomaku. Sad se bori s tim. Ne zna kako da mu prizna da gaji emocije. Godinama se poznaju, često pevaju zajedno, zna mu i porodicu, ali eto, desilo se. Muči se, roni suze, sluša njegove pesme, gleda emisije u kojima gostuje i sve joj je teže i teže. Možda se za to ne bi ni saznalo da se nije poverila frizeru. Eto, imala je poverenje u njega, a on rastrubio svima. Sad je ceo grad ogovara. Njega pitaju za nju, a on pojma nema o čemu se radi. Sad razmišlja da li se nešto tu desilo, a da on nije svestan jer s njom ne želi ništa da ima. A znate zašto? Pa zato što poslednjih godina više voli isti pol.

Čula sam i da je Rošava dužna na sve strane, ne znam samo kako jer nastupa stalno. Duguje jednom mom poznaniku sedam hiljada evra već mesecima, a nije otplatila ni auto koji je uzela na rate.

Eto, toliko za ovu nedelju, a ja idem da oslušnem za dalje, jer abrova nikad dosta.

foto: Kurir

