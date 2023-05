ŠTA SE OVO DEŠAVA NA JAVNOJ SCENI? Bibica uhvatila muža Mrkija u krevetu s njihovom prijateljicom Liki

trač do trača

Zdravo, drugari.

Eto mene s novim pričama. I to sočnim, onakvim kakve baš volite da čujete i na koje ste navikli od mene. Prvi trač za danas tiče se jedne poznate umetnice mlađe generacije. Zvacemo je Lolica. Godinama je na televizijskim ekranima, a toliko je postala popularna i tražena da je stalno pozivaju na razne događaje i proslave. Omiljena je, voljena i tražena.

Međutim, jedna žurka bila je posebna za nju jer je na njoj upoznala svog sadašnjeg partnera. Lolica je inače imala veliki broj momaka ranije, ali je volela i devojke. Doduše brzo je shvatila da je privlači samo jači pol. Čim je upoznala tog dasu, koji joj se na prvi pogled veoma dopao, odlučila je da ne časi ni časa, pa ga je otvoreno pozvala na dejt. Prva! On je uspešan biznismen. Radi u velikoj korporaciji. Nije poznat javnosti, ali je bio sa nekoliko poznatih dama. E u tom grmu leži zec. Lolica ne zna da je mesec dana pre nje okončao tajnu vezu sa njenom prijateljicom. Kada bude saznala, biće belaja što je to krio od nje.

Druga priča odnosi se na dva bračna pevačaka para. Nagoveštavala sam vam tu priču. Ta dva para bila su u velikom prijateljstvu, međusobno su se posećivali, išli na večere i izlazili u provod. Toliko su se gotivili da su se čak međusobno zvali kumovima. E, onda postaje zamršeno kada se kuma zavoli više od rođene žene. Tako se pevač iz prvog para, zvaćemo ga Mrki, počeo zaljubljivati u pevačicu iz drugog para. Nju ćemo zvati Liki. Počeli su sve češće da se druže nasamo, a iz tog druženja javile su se još jače emocije. Mrkijeva žena je prava zgodnica. Nju ćemo zvati Bubica jer je mirna, tiha i mila. Ona je slučajno uhvatila ovo dvoje u krevetu, a od šoka zbog onog što je videla uspela je samo da pobaca njegove stvari iz kuće. Eno još stoje ispred vrata. Danima je već zove i moli da popričaju kako se u medijima ne bi pročula priča jer bi to ugrozilo njegovu reputaciju. Slično je reagovao i pevač iz drugog para, kog ćemo zvati Jugo. On nije više želeo da čuje za ženu, pa joj je zapretio razvodom, ali videh ih pre neki dan zajedno, pa biće da joj je oprostio neverstvo. Zapravo, videćemo, tek je klupko počelo da se odmotava. Društvo, to bi bilo sve za danas, čitamo se i sledećeg utorka.

Pozdravljam vas.

