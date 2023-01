ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Trandža od biznismena izvukla pare za stan, Džinu supruga našla kompromitujuće slike

Zdravo, dragi moji, vidim po komentarima da vam se baš dopala prošlonedeljna kolumna i da ste lako pogodili o kojim ličnostima se radi, zbog čega mi je jako drago. Rekla sam vam da se tokom praznika neću odmarati i da ću za vas pripremati nove tračeve, a bilo ih je dosta.

Vidim neki dan tužnu priču Trandže, kuka kako je ostala sama, poziva se na dobrotu i slične gluposti. Kad čovek to čita, pomislio bi da mrava nije zgazila u životu, a zapravo je suprotno. Ona je u mladosti bila jako pokvarena i nije birala način kako da dođe do para, a setila sam se jedne jako ružne priče o njoj. Svojevremeno se viđala sa jednim lokalnim biznismenom koji joj je kupovao skupocene poklone, čak je uspela i da mu uzme pare za kupovinu stana.

Ne treba da vam pričam kako je bila s njim do poslednje pare jer, čim mu je biznis s građevinom propao, Trandža se setila da ga zapravo ne voli i brže-bolje smuvala jednog bogatog čoveka koji je danas vrlo moćan, a i tada je bio. Prethodni biznismen je ostao go i bos, njegova deca su na ulici, a Tradža se još baškari u stanu koji je kupila od njegovih para. Zato mi se smučilo kad sam čitala njenu tugaljivu priču, fuj.

Džinu je supruga našla neke kompromitujuće fotke, skandal je bio. On se pravdao da su to stare slike i da ih je napravio dok je bio sam, ali nije ova naivna. Prećutala je zarad mira u kući, a sad nije situacija za svađu, znate već zašto... Zato ga sad ne ispušta iz vida, prati ga svuda gde god krene. Kako sam čula, navodno je on te fotografije slao jednoj devojci preko poznatog sajta za seks-usluge.

Čula sam da je Dona ostavila mlada ljubavnica s kojom je bio godinama u vezi i zbog koje je nekad i jednom nedeljno znao da putuje satima samo da je vidi. Našla je mlađeg i takođe bogatog, a taj novi živi u Sloveniji. Po Donu ne primećujem da se nešto potresao, mada mi moj izvor kaže da mu to nije nimalo lako palo jer je on planirao zajedničku budućnost s mlađanom ljubavnicom, čak i da ostavi ženu s kojom živi u Beogradu.

Najveća je opet u svađi s mužem. Ne znam šta je razlog, pretpostavljam da je opet njegova prevara. Od mojih izvora sam čula da on u poslednje vreme uopšte nije kod kuće, Najveća mu je zabranila da dolazi jer je jako besna. Poznajući nju, sigurna sam da će i preko ovoga preći, kao i mnogo puta dosad. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

