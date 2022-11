ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Zmija se švercovala u prevozu, a Kreštavica UHVAĆENA NA GOMILI s funkcionerom!

Abronošice moje drage, čega sam se sve naslušala i nagledala za samo nedelju dana, nećete verovati.

Imam za vas dve priče. Obe su šokantne.

Krenuću najpre od novinarke i voditeljke Zmije, koja je ober folirant. Evo i zašto. Uspešna predstavnica sedme sile živi na visokoj nozi i to svi znaju, a neće da plaća kartu u gradskom prevozu. Juče, kada je dolazila na posao, ušla je kontrola i, kakva slučajnost, pravo na nju. Kontrolor je po proceduri zatražio kartu, ali ona je počela da se vadi te da nije stigla da otkuca, te da je tek ušla u vozilo, ma folirantkinja. Svi putnici su gledali samo u nju. Što je najgore po Zmiju, kad je progovorila, svi su je prepoznali. Sugrađani su počeli da dobacuju kako se švercuje, a na društvenim mrežama pokazuje luksuzan život i putovanja po egzotičnim destinacijama, skupocena kola, a neće da plati javni gradski prevoz.

Sad se sve zna, ništa ne možete da sakrijete, a ja saznam ama baš sve. Zato ću sad da vam otkrijem i drugu aferu. Skandalozno. Idemo ovako da bih vam najbliže približila o kome se radi. Pogodićete sigurno: mala, plava, debeljuškasta, vrcava, naporna, pevačica. Zvaćemo je Kreštavica. E, ona je svojevremeno ordinirala po kabinetima čelnika fudbalskih klubova. Jednom se desilo da je došla da zadovolji funkcionera, a on je zaboravio da je ugovorio intervju, pa dok su se oni opustili, novinar je ušao u kabinet. Au, kakav je blam bio. Kreštavica je bila u nezgodnoj pozi, a taj čelnik se oduševio što je zatečen. Zamislite, čovek nije zaključao kancelariju. Kad je ugledao novinara, sinulo mu jer je znao da će to da se pročuje i da će on u čaršiji ispasti veliki šmeker. Za Kreštavicu se do tada znalo da voli da obilazi jake muškarce i da s njima vodi ljubav na raznim mestima, ali da će biti uhvaćena na delu, to nije očekivala. Nije joj bilo svejedno jer je u javnosti stvarala sliku smerne predstavnice estrade, ali zato je mimo kamera vatrena. Opušta se ta za sve pare.

Šta ti je život, toliko dešavanja ima među poznatima, a sve kriju. Zato sam ja tu da vam otkrijem ama baš sve što bi oni da sakriju, čak i od sebe. Ali mojim abronošicama ja sve moram da javim i da im otkrijem, a znam da tačno znate ko su glavni akteri. Do sledeće nedelje ljubim vas da pukne.

