"MORAM DA ODEM KOD VLAŠKOG MAGA DA MI POKOJNA ĆERKA KAŽE ISTINU" Kikina majka spremna na sve da otkrije detalje njene smrti

Nataša Đukić, majka preminule jutjuberke Kristine Kike Đukić, tvrdi da njena ćerka nije izvršila samoubistvo, te da će posetiti vlaškog maga koji komunicira sa pokojnicima kako bi joj ćerka rekla istinu.

Nataša je sigurna u to da Kika sebi nije oduzela život, kao i u to da se njena ćerka nije drogirala.

foto: Printscreen

- Spremna sam da idem i u Negotin kod vlaških magova, koji kontaktiraju sa pokojnicima, da mi ćerka kaže istinu! Plašim se tako nečeg, ali primorana sam da odem. Neću se smiriti dok ne rasvetlim slučaj. Nisam sujeverna, ali jedan događaj me je uznemirio. Mesec dana nakon Kikine smrti, tri osobe - jedna iz Londona, druga iz Australije i treća iz Stare Pazove - u roku od nedelju dana rekle su mi isto: "Sanjale smo da Kika plače i kaže: 'Ja ovo nisam htela.' Ne može niko da me uveri da je to slučajnost - istakla je Nataša.

foto: Printskrin / You Tube

Obdukcija je pokazala da je Kika u trenutku smrti u telu imala veliku količinu droge, a njena majka veruje da ona to nije uradila svojom voljom.

- Kika nije izvršila samoubistvo, već je ubijena. Imala je masnicu ispod desnog oka, jer ju je neko pesnicom udario i onesvestio. Potom joj je ubrizgao smrtonosni koktel ispod pazuha ili u stomak kako se ne bi video ubod. Dokaz za to su rezultati obdukcije, koji su pokazali da je Kika imala veliku količinu droge u telu. A moje dete se nije drogiralo! Znala bih da jeste. Ponekad je mešala malu količinu kanabisa sa duvanom kako bi se opustila. To sam znala zato što je kod mene došla da joj prvi put smotam kanabis. Pila je i bromazepam zbog toga što nije mogla da spava - priča Nataša.

foto: Printscreen/Instagram

Nataša kaže da skoro godinu dana ne može da spava.

- Otkad nema Kike, ne znam šta znači prespavati noć. Jedanaest meseci mi gori kandilo pored kog stoji njena fotografija, koju stalno gledam... - rekla je Nataša Đukić.

