DRUGARICA NEĆE PROĆI NEKAŽNJENO! Majka preminule Kike u SUZAMA: Moja ćerka je bila MANIPULATOR, ali se nikada ne bi UBILA

Nataša Đukić, majka tragično preminule jutjuberke Kristine Kike Đukić, u svojoj bolnoj ispovesti otkrila detalje ćerkine smrti, kao i sumnje koje je izrazila po pitanju zaključka da je Kika izvršila samoubistvo.

Naime, ona je istakla da postoji niz nelogičnosti, kao i da su Kikina drugarica i inspektor sve vreme lagali porodicu, te dodala da sumnja da je drugarica kriva za smrt mlade jutjuberke. Ona je takođe otkrila da je u Kikinom telu pronađena MDMA koju prema njenim rečima nikada nije konzumirala.

- Kika i ja nikada nismo imale tajne, ona je imala 19 godina i 5 meseci kad je rekla: ''Idem da spavam sa dečkom'', imala je divnog dečka Finca, sa ovim dečkom je bila toksična veza. Ja sam se sa njim videla, zvala sam ga da dođe kod mene i nisam mogla da verujem da je došao sam. Rekao je ja sam došao po sistemu bolje da me vi ubijete nego da se jedem ceo život. On mi se u sve kune da nije obrisao njen Instagram nalog - rekla je Kikina majka kod Jovane Jeremić.

Postojale su priče da je Kristina dva puta pokušala da se ubije, a njena majka to demantuje.

- Ja koja sam tri puta teža od nje, kada bih se bacila sa bilo kog od ta dva mosta, ne bih preživela, a kamoli ona. Da se to desilo, s obzirom na to da su je svi pratili, o tome bi pisao ceo svet. Jeste bila na Brankovom kada se posvađala sa dečkom, ali ona nije želela da se ubije, htela je samo da on dođe. Ona je njega čekala dva sata i poslala mu je poruku, on i ja samo je pokupili, u Lazi kada smo bili sa njom doktorki je rekla: ''Ja sam samo htela da on dođe'', bila je veliki manipulator kada je ljubav u pitanju.

Drugarica krila šifre društvenih mreža od porodice - Ta drugarica je dan posle njene smrti na njenom kanalu objavila da je Kika umrla i sebe označila, tek posle četiri meseca je nama dala šifre. Imala je šifre svega, ja dobijam danima bar 300 poruka, gde mi devojke koje zbog te drugarice nisu mogle da pristupe Kiki jer ih je ona banovala, nije ih pustila da igraju sa Kikom igrice, ima poruka drugih, kao što je dečko, ja ga molim da mi se javi, rekao je da je taj dan video drugaricu u 18 i 30 kako ulazi u Kikinu zugradu i da je on bio sat i nešto i da ona nije izašla, posle je on otišao. Ja ću sigurno pokrenuti novi postupak, neću dozvoliti da drugarica prođe nekažnjeno - priča Nataša i dodaje:

- Ona je nama mesecima dolazila u kuću, četiri meseca je bila tu otprilike, nakon čega se napokon setila šifre Kikinog instagrama, a stavila je objavu, sve sam ja to izjavila u tužilaštvu.

Za sam kraj Đukićka je dodala da sumnja da je njenoj ćerki neko namerno dao drogu, a sve dokaze uklonio.

- Kika je od malena imala problem sa gutanjem tableta, da bi popila bensedin morala je da popije bar pola litre vode, jedino toj drugarici što mogu da zahvalim što je rekla da pored Kike nije bila ni čaša ni flaša, postoji mogućnost da je neko bio u stanu i da joj je dao po principu popij smiriće te i da je odneo flašu zbog otisaka.

