ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Džin plaća 10.000 € reketašima, a Uobražena se odala alkoholu!

Zdravo, dragi moji, prošla nedelja je bila prilično mrtva, falilo nam je vesti i dešavanja jer nam se javna scena prilično uspavala. Nadam se da će se to promeniti oko novogodišnjih praznika i da će biti neki novi skandal o kojem će se naširoko pisati i raspredati.

foto: Kurir štampano

Ali ova situacija nije uticala na mene, jer sam uspela da prikupim tračeve i za današnje druženje. Da krenemo od Patuljka, vidim da se vratila u žižu i da gostuje po emisijama iako pesmu nije snimila čitavu deceniju. Kad sam je videla, odmah sam se setila priča kad je radila kao poslovna pratnja, svašta je tu bilo. Jedno vreme je opsluživala lokalnog političara, koji ju je vodao svuda kao mečku Božanu, sprdao se s njom i šegačio pred društvom, nazivajući je plaćenom švalerkom. Patuljak je u tom periodu bila u jako nezavidnoj situaciji i morala je da trpi takva poniženja, i to za hiljadu evra mesečno, koliko je dobijala od zadriglog političara. Tako je bilo sve dok nije upoznala sadašnjeg partnera, s kojim se nekako skrasila, ali poznajući Patuljka, neće ni s ovim potrajati.

Pisala mi je jedna stara poznanica koja je bila šokirana kad je na luksuznom brodu srela Uobraženu. Bila je na granici kome od velike količine alkohola i turisti su bili zaprepašćeni prizorom, jer nisu mogli da veruju koliko žena može da popije za kratko vreme. Ona je svoj pevački deo uredno odradila, a onda je navalila da pije kao nenormalna. Kažu da Uobražena skoro svaki dan tako završi uroljana, pa joj od plate koju zaradi na brodu ne ostane ništa. To je velika šteta jer je ona veliki talenat, a svi se sećamo kako je krajem devedesetih i početkom ovog veka harala širom regiona.

Džin ima ozbiljne probleme s reketašima, već sam vam pisala o tome, ali čujem da to nije prestalo i da ga neprestano ucenjuju. Verovatno je zbog toga stalno neraspoložen i namrgođen i ja ga razumem, jer situacija jeste alarmantna. Kako sam čula, on sad tim ljudima mora da daje deset hiljada evra svakog meseca, bez obzira na to što neće s njima da sarađuje poslovno. Da bi ga ostavili na miru, Džin je prinuđen da plaća pozamašan reket i mafiju ne zanima da li ima nastupa, da li će skupiti pare. Ako im ne da, već zna šta će se desiti. Kao i prošlog puta, ukrašće mu auto i sami sebe isplatiti.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

33:32 BAR - Pregled dana - 1. deo 24.12.2021.