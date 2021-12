ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Kata opelješila deviznog penzionera, Riđa umalo udarila saradnicu!

Dragi moji, vreme napolju je takvo da vam ne preporučujem da izlazite ako nemate potrebu, već da uživate kod kuće uz neko štivo nakon što, podrazumeva se, pročitate moju kolumnu. Pripremila sam vam dosta zanimljivih tračeva.

foto: Kurir štampano

Da krenemo od Riđe. Čula sam da je opet u nekoj minus fazi i da ne zna šta radi, a osim toga što se svađa s ljudima oko sebe i galami na njih, izgleda da će početi i fizički da se obračunava s njima. Pre neki dan je rukom krenula da udari jednu saradnicu koja je bila zaprepašćena njenim postupkom! U poslednjem momentu je zadržala ruku na centimetar od njene glave, ali su to videli ostali ljudi i svi o tome bruje. Naravno, žena je odmah dala otkaz jer neće da trpi iživljavanje pomahnitale Riđe, a koliko čujem, nije jedina koja je poslednjih meseci pobegla iz njenog tima.

Poslednji muž Plave je upao u gadne probleme. Sarađivao je s nekim uticajnim ljudima, s druge strane zakona, naravno, i njih je prevario za ozbiljnu lovu. Što je najgore po njega, ovaj put ništa nije kriv, već se sama situacija tako namestila da štetu snosi on, a kako para nema, sad mora da se krije po gradu i boga da moli da ga neće naći. U pitanju je iznos od nekoliko desetina hiljada evra. Kako sam čula, teško da će se iz ovoga tako lako izvući.

Kata, tako ćemo zvati jednu spikerku, opelješila je starijeg gospodina iz inostranstva, kog je srela pre dve godine kad je tamo imala tezgu. On se zaljubio u nju na prvi pogled, čovek ima preko 70 godina, penziju i privatan biznis, ali ima i ženu, decu i unuke. Kati to ne smeta, ionako ne misli s njim ništa ozbiljno. Dosad mu je izvukla više od 50.000 evra. Viđaju se povremeno, kad god on dođe u Srbiju ili kad Kata ima slobodne dane da otputuje preko. Ovo nije prvi put da ona tako "zarađuje" pare, čerupajući starije muškarce koji se u nju zatreskaju. Moglo bi se reći da je to njena druga profesija već godinama, u kojoj je mnogo uspešnija od primarne.

Gavrilu su pre nekoliko nedelja ustanovili ozbiljnu psihičku dijagnozu. Već je počeo sa lečenjem, ali prognoze lekara nisu dobre. Neću ulaziti u detalje, ali znam da će se i za to vrlo brzo saznati.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

53:12 SCENIRANJE 03.10.2021. TOMA ZDRAVKOVIĆ 2. DEO