ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Hladna od bivšeg izvlači sve više para, Snajkin brak pred pucanjem!

Zdravo, dragi moji. Znam da svi željno iščekujete da nam se život vrati u normalu i da počnemo da izlazimo i da se družimo, i ja to isto priželjkujem. Sigurno će mi biti mnogo lakše da dolazim do tračeva kad se poznati razmile na sve strane i počnu da prave skandale kao ranije, ali ne žalim se, nije da nisam imala posla dosad.

foto: Kurir štampano

Srela sam jednu poznanicu prošle nedelje na jednoj promociji, pričala mi je o svom rođaku kog takođe poznajem iz viđenja. On je bio u braku s Hladnom, kratko nešto, i imaju jedno dete. Kako mi je rekla ta poznanica, Hladna ne prestaje da izvlači pare od bivšeg, izmišljajući razne potrebe za dete, a zapravo je očigledno da novac troši za sebe. Prošlog meseca mu je uzela više od dve hiljade evra, iako je alimentacija manja od 500. On mora da joj da koliko traži, jer zna s kim ima posla. Ako odbije, završiće u svim medijima s pričom da je neodgovoran otac i da ne izdržava dete, a s obzirom na to da je već iskusio takav linč, sad mora da ćuti i daje sve što Hladna traži.

Prevarena laže da ima ozbiljnu vezu. Dobro sam se raspitala i od ljudi iz bliskog okruženja njenog navodnog izabranika saznala sam da njih dvoje imaju povremene seks-kombinacije, te da od ljubavi nema ništa. Čak je čovek prestao da joj se javlja nakon poslednjeg skandala od pre nekoliko dana. Zašto to Prevarena radi, teško je utvrditi, ali verovatno zato što ne može da podnese činjenicu da svi oko nje imaju ljubavne partnere, a samo ona nema, pa mora da ih izmišlja.

U Snajkinom braku ništa ne štima i pitanje je dana koliko će ta farsa trajati. Ona je izgleda shvatila da je odabrala pogrešnog i da se njihova ljubav brzo ugasila, ali je sad teško doneti odluku o razvodu, jer bi to bio veliki skandal sa još većim posledicama. Trenutno ona i njen muž imaju prećutni dogovor da svako radi šta hoće, ali neće to dugo trajati jer dobro poznajem Snajku. Jednostavno, ona nema kapacitet da nešto valjano odglumi, suviše je providna.

I za kraj da vam otkrijem da je Sestra ostavila verenika, ne zato što je prestala ljubav ili zato što on nije hteo decu, već kad je shvatila da on nema baš toliko para koliko je mislila. Porodično bogatstvo je davno otišlo na doboš i on troškari ono malo što im je ostalo, a za Sestru, koja je jako ambiciozna, da ne kažem pohlepna, to je prava sitnica.

Toliko za danas, čitamo se i sledeće nedelje.