ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Arogantni KRIZIRAO u bolnici, Prvu vara dečko s KLINKOM!

Jedan mladi glumac, zvaćemo ga Arogantni, nedavno je zbog koronavirusa završio u bolnici. Srećom, dobro je prošao i uspeo je da se oporavi, ali je za vreme boravka u postelji napravio pakao medicinskim radnicima. Povod za nepristojno ponašanje je to što je Arogantni navikao da šmrče belo na svakodnevnom nivou, pa je upao u apstinencijalnu krizu! U nekoliko navrata je zvao svoju ženu glumicu, Pahuljicu, i molio je da mu donese malo kokaina, iako ona mučenica nikada nije dolazila u kontakt s drogom. Naravno da je to odbila i rekla mu da mu je ovo idealna prilika da se skine s opijata, ali je on tada burno reagovao. Počeo je da urla na nju, a potom i na doktore i medicinske sestre koji su došli da ga smire. Nikoga Arogantni nije hteo da sluša, već je ponavljao da mu treba "belo", da bi na kraju počeo da baca stvari s komode, kao i stalak za infuziju na koju je bio prikačen. Na kraju je moralo da reaguje i obezbeđenje, koje ga je uhvatilo za ruke i noge dok mu je sestra ubrizgavala intravenozno lek za smirenje.

Znate da naša pevačica, zovemo je Prva, već mesecima ima savršenu vezu sa svojim Potrčkom. On je prati u stopu, tegli njene stvari i kofere gde god da krenu, izvodi je na luksuzna mesta, ali to uglavnom kada ona dojavi medijima da ih slikaju. Jer kako mi je rekla moja ptičica, njihova veza je fejk. Nedavno ga je videla u noćnom klubu, i to sa jedva punoletnom devojkom, s kojom se cmakao neko vreme naočigled prisutnih. Svi su bili šokirani, mislili su da je neka fora u pitanju, ali nije. Kako kažu moji izvori, on se vucara s kojom stigne i pitanje je dana kada će to neko zabeležiti i pući će bruka u medijima. Onda Prva više neće moći da glumi sreću i blagostanje.

Ako se pitate zašto Bele nema već neko vreme, da vam kažem da je ona jedva preživela operaciju koju je imala u inostranstvu. U pitanju je liposukcija. Iako je pre zahvata obavila sve pretrage, ispostavilo se ipak da ima problem s plućima, nekakvu opstrukciju, pa je tokom intervencije njeno srce dva puta zatajilo. Ali doktori su uspeli da odrade posao do kraja, s tim što Bela sada mora da miruje i da se pazi neko vreme.

