ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Morena namestila aferu svom ocu, Sirotanka smuvala starijeg kolegu!

Zdravo, dragi moji, vidim da vas proteklih nedelja posebno zanimaju učesnici rijaliti programa, pa ću ove nedelje da malo posvetim pažnju njima. Verujte, nikad mi nije bilo lakše da saznam informacije jer takav profil ljudi uopšte se i ne trudi da sakrije svoje loše postupke i greške.

Da počnemo od Morene. Nemojte se čuditi što je prodala svog supruga, navikla je ona to da radi i nije joj prvi put. Sećam se razgovora sa jednim izvorom koji mi se kleo u to da je ona lično medijima dala kompromitujuće informacije o svom ocu i stricu, zbog čega su oni imali velike probleme.

Naravno, Morena se javno pravdala i kukala kako je ona žrtva, da joj novinari uništavaju porodicu, a zapravo ona sama je sve to osmislila da bi sebi obezbedila put u rijalitiju. Tako je počela njena karijera, tako je zaradila prve pare. Ovo što danas gledamo samo je nastavak njene perfidne i podmukle igre.

Ljubav Sirotanke i mlađanog je pukla u startu, to sam vam već rekla, a koliko čujem, ona već ima novog dasu. Ovo je jedan njen kolega, malo stariji, iza sebe već ima brak i porodicu. Njeni najbliži sumnjaju da on hoće da iskoristi njenu popularnost da sebe promoviše i da tu nema ljubavi. I ja sam čula slične priče od proverenih ljudi. Ali, poznajući Sirotanku, ona će to poslednja shvatiti. Nije istina da su se Mađarica i Makedonka posvađale zbog dece, to je izmišljen razlog. Pre nekoliko godina Makedonka je uzela auto od Mađarice, obećavši da će joj platiti u ratama, ali se to nikada nije dogodilo. Naravno, zna se da ova sve oprašta, ali pare nikad, tako je došlo do toga da precrta najbolju drugaricu iz svog života. Makedonka dobro zna kako i zašto je zabrljala, ali se pravi luda.

Vidim da naslednik Pesnikinje priča kako se izlečio od poroka, daleko je to od istine. I dalje konzumira sve i svašta od narkotika, a na sve to ima i ozbiljne psihičke poremećaje, koje uglavnom ne leči. Inače, očekujem da će mit u vezi s Pesnikinjom uskoro biti razotkriven i da će se saznati istina o njoj, koja nija tako lepa. Čekam samo da počnu da se javljaju svi ljudi koje je bestidno prevarila i od toga profitirala.

Što se tiče moje najave razvoda Zauzete, poslednje što sam čula jeste da ona već neko vreme ne živi sa mužem, ali su u dobrim odnosima, i on često dolazi da obiđe nju i decu, pa zato niko nije provalio da su rastavljeni. Ali doći će i taj momenat.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

