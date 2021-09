ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Potukle se dve Dirigentove ljubavnice, a Kovrdžava se propila zbog oženjenog!

Zdravo, dragi moji, znam da vas najviše zanimaju stvari o rijaliti učesnicima, ali ja nisam imala potrebe niti želju da se o njima raspitujem, jer će oni svakako sve o sebi reći i pokazati bez da im iko išta traži. Prošle nedelje napravila sam izuzetak i ponešto vam otkrila o tom svetu, ali danas neću.

Mada, kad bolje razmislim, koja je uopšte razlika između takvih ljudi i onih koji sebe predstavljaju kao kulturne, umetnike, intelektualce. Nažalost, po mom mišljenju, jedino u tome što ovi prvi sve što ne valja rade javno, a ovi drugi se slično ponašaju, ali se skrivaju. Ipak, jedan nesvakidašnji incident nije mogao da prođe nezapaženo kada je u pitanju fini svet.

Priča mi jedna poznanica da je nedavno bila na nekom koncertu gde je u prvom redu bio sam krem ovog društva, među njima i ugledni Dirigent. Došao je s ljubavnicom, oni se više i ne kriju, tako mi kažu. Ali nije očekivao da će na istom događaju biti i njegova druga ljubavnica, koju očigledno "drži na ledu", pa je ona to izgleda te večeri shvatila. Jedva se uzdržala da ne napravi incident pred toliki svetom, ali čim je koncert završen i publika počela da kreće ka izlazu, iskoristila je gužvu i nekoliko puta dobro udarila svoju suparnicu oštrim ivicama kožne tašne. Mnogi su to videli i prišli da ih razdvoje, jer bi nastao haos i prava makljaža. Dok se to dešavalo, Dirigent je stajao i govorio im da se smire, kao da se njega uopšte ne tiče šta se dešava i kao da on nije umešan u to.

Čujem i da se Kovrdžava baš propila. Zato je nigde i nema u poslednje vreme. Razočarala se u poslednju ljubav, i on je bio oženjen i nije hteo da ostavi porodicu zbog nje. Dok mi je to pričao drug, setila sam se kako je svojevremeno jurila za jednim kolegom, onim što ima hendikep, koji je u to vreme bio popularan. I s njim je bila u šemi, ali ni on nije hteo ništa ozbiljno s njom. Izgleda da je takva sudbina Kovrdžave.

Rekla sam vam već da je Sestra načisto pukla i da zbog droge, koju je jedno vreme i dilovala, više ne zna šta radi. Sve pare koje zaradi daje na taj porok, a pred nedavni nastup toliko je bila urađena da su je jedva nagovorili da izađe na binu. Naravno, nije znala šta govori, a pevala je na plejbek. Inače, angažovala je nekog kineskog stilistu koji joj je iznajmio odeću za dve hiljade dinara jer je jedino toliko mogla da plati.

Toliko od mene za danas.

