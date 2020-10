ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Vrana ostaje bez nelegalnog posla, a sin Srebrne opet u dugovima!

Dragi moji, kao što sam vam i najavila prethodnih nedelja, estradnjaci su u ozbiljnoj finansijskoj krizi i pitanje je dana kad će većina njih početi otvoreno o tome da govori. Oni najhrabriji su to već učinili, iako su to uglavnom situirani ljudi i ne zavise od tezgarenja i splavarenja. Još je veći spisak pevača koji su se enormno zadužili kod raznih zelenaša i probisveta, a kad dođe to na naplatu, biće veselo.

Već sam vam pisala o Vrani više puta, o tome da je našla uhlebljenje u biznisu s nekretninama i da je zato nema u javnosti. Sad čujem da je čovek s kojim sarađuje u tom poslu opasan kriminalac i da su njih dvoje u šemi. On je, naravno, oženjen, stariji je dosta od nje, ali Vrani to barem nikad nije bilo bitno. Ona mu služi za čisto pranje para. Daje joj lovu stečenu od kriminala, pomoću koje ona kupuje nekretnine, preprodaje ih, pa pare uplaćuje njemu preko firme. Jedini problem je što mnogo ljudi već zna za njihove nelegalne radnje, jer Vrana nije držala jezik za zubima i po svoj prilici neće se još dugo održati njihova poslovna saradnja, a samim tim ni ljubavna. Čitam neki dan ispovest Lazarice o teškom životu. Možda je sve to i tačno, ali moram da vam kažem da je ona daleko od cvećke, kako se predstavlja, i da i te kako ima putera na glavi. Dobro je krila svog dugogodišnjeg ljubavnika od očiju javnosti, pa čak i kad ga je pomenula, nije rekla njegovo ime. Razlog za to je što je njen "dečko" izričito bio protiv toga, pa kad je iznenada umro, Lazarica je počela da kuka kako je neutešna zbog gubitka voljene osobe. Toliko joj je bilo teško da se odmah bacila u borbu da dobije deo imovine od bogatog pokojnika, ne mareći za to što on ima decu i unuke, s kojima, naravno, nije bila u dobrim odnosima. Na sreću, nije uspela u toj nameri jer nije bila venčana s pokojnikom, ali bila je na korak do cilja. Od bliskih izvora čujem da Ljubavnica i dalje pije jake antidepresive i sedative i pored toga što je trudna. Majka je ubeđuje da mora što pre da ostavi terapiju koju joj je prepisao psihijatar da bi rodila zdravo dete, ali ova ne odustaje! Sin od Srebrne je opet zaglavio sa starim porokom. Ovaj put je dostigao iznos od blizu 200.000 evra duga, a ko će to da plati... Srebrna neće ni da čuje! Do sada ga je bezbroj puta čupala iz krize, ali više neće ni evro da mu da. Toliko od mene za danas, pripremam vam još sočnih tračeva i pikanterija za sledeću nedelju.

