ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Insekt otkačila dečka zbog para, Bombona se bacila u šverc!

Dragi moji, kao što i sami primećujete, u našem regionu može sve da stane i ništa ne mora da radi i funkcioniše, ali afera nikad dosta i samo se ređaju jedna za drugom. Čini se kao da javnim ličnostima nikad nije dosadno da prave skandale i nemaju nameru da se primire.

foto: Kurir štampano

O slučaju Glavonje vam neću ništa još pisati, iako bih imalo štošta da kažem jer znam mnogo detalja o tome. Pustiću da se priča još zatalasa, pa ću vam otkriti neke šokantne stvari o njemu. Odabrala sam da današnju kolumnu počnem sa Insektom. Vidim da je aktuelna ovih dana zbog raskida veze, pa sam se dobro raspitala o čemu se radi. Nikakva ljubomora nije u pitanju, već jednostavno nestalo je keša. A novac je bio jedina spona između Insekta i njenog mlađanog momka. Kad je nestalo para, odnosno kad je bogati tata rešio da zavrne slavinu, Insekt je brže-bolje raskinula s mladim tipom. Prvi put je to uradila pre nekoliko meseci, kad je osetila da njemu ponestaje novca, a sad, kad se uverila da je on definitivno švorc, brže-bolje je pobegla. Priča se da već ima novog frajera koji je njenih godina, ali je zauzet, pa će morati da se kriju. Koka se povukla iz javnosti odavno, pa sam pokušala da saznam šta je razlog tome. Posle razvoda se nije pojavljivala sa novim partnerima, iako pouzdano znam da ih je bilo u njenom života. S jednim mladićem kog poznajem iz grada zabavljala se skoro godinu dana i mislila sam da će ih paparaci kad-tad uhvatiti zajedno, ali to se nije desilo. Nedavno su raskinuli, pa mi je jedna prijateljica rekla da Koka nije htela ozbiljnu vezu jer se još uvek nada da će se pomiriti s bivšim i da će joj se on vratiti. Izgleda da će se to teško desiti jer, koliko znam, njemu to nije ni na kraj pameti. Načula sam da Bombona, zvaćemo je tako po njenoj pesmi, s nekim likom u Austriji švercuje lažne nalepnice za najpoznatije brendove garderobe i da od toga solidno zarađuje. Etikete se prevoze do juga naše zemlje, i to jeste unosan nelegalan biznis, ali ako ih budu uhvatili, Bomboni ne gine dugogodišnja robija. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Foto: Kurir

Bonus video:

00:08 KAO DA NIJE RAĐALA: Tamara Đurić se snimala tokom masaže, pokazala ZANOSNO TELO U IZAZOVNOM VEŠU i ZAPALILA mreže! (VIDEO)