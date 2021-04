ABRONOŠA: Zaboravljena plaća maseru za seks, Sportista vodi ljubavnicu u terme!

Nedelja za nama nije bila toliko burna, nijedan dramatičan skandal nije isplivao, ali ono što sam ja saznala i te kako je skandalozno. A šta ste i očekivali od mene?! Sigurno ne neku dosadnu priču.

foto: Kurir štampano

Jedna starija pevačica, koja je poznata po samo jednom hitu starom više od dve decenije, zvaćemo je Zaboravljena, ima novog švalera. Iako se kad izađe u javnost govori kako je njen brak savršen i kako su ona i muž, Bogataš, verni jedno drugom, zapravo uopšte nisu zadovoljni svojim ljubavnim životom. Dok on šeta devojke koje po godinama mogu unuke da mu budu, i Zaboravljena je odlučila da se zabavi.

Ona je pre nekoliko meseci tokom masaže u jednom salonu u kojem radi moja poznanica upoznala duplo mlađeg masera i bacila se u akciju. Bez blama mu je ponudila novac u zamenu za seks, na šta je on pristao. I tako je njihova afera počela i traje još uvek. Zaboravljena laže i maže Bogataša i govori kako joj masaže prijaju zbog godina u koje je došla i da mora tri puta nedeljno da ide na tretmane, a zapravo se viđa s mladićem na tajnoj lokaciji. Naime, ona iznajmljuje stan na dan, uvek u različitim delovima grada kako ne bi bila sumnjiva, i ne žali para. Svako druženje s maserom plati mu 200 evra, a u ljubavnom gnezdu provedu po dva sata. Ipak, nije računala na to da je njen fizioterapeut malo brbljiviji i da se hvali po gradu kako se viđa s njom i dobro zarađuje te da svakog momenta i Bogataš može da sazna za to.

Druga priča tiče se oženjenog Sportiste, o kome sam pisala nedavno, o onom što je bio sa stjuardesom iz Kenije. On je, da podsetim, u srećnom braku s Drčnom, imaju decu, putuju i uživaju. Dobro, ne putuju baš uvek zajedno. Sportista je nedavno s ljubavnicom iz Srbije otišao u jedan luksuzni hotel u Sloveniji, u terme, gde su proveli vikend. Švalerka je, kako ne bi bila sumnjiva, u tom periodu objavljivala fotke iz beogradskih restorana i tagovala sebe i drugarice, jer poznaje Drčnu i dobre su prijateljice. I dok joj je žena Sportiste lajkovala fotografije, ona je trošila njenog muža i dobro ga izmuzla. Kad su se vratili u Beograd, ljubavnica je dobila automobil vredan 20.000 evra, jer ga je "oduševila". Njena drugarica kaže da uskoro planiraju da idu na jednu egzotičnu destinaciju, ali da smišljaju način da ne provali Drčna, što nije nimalo lako. To bi bilo to, dragi moji. Čitamo se i sledeće nedelje. Pozdravljam vas.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Foto: Kurir