ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Pobednici pobegla devojka, a Barbika oterala saradnike!

Dragi moji, sve što sam vam najavila proteklih meseci da će se dogoditi, uglavnom se i obistinilo. Nisam vidovita, ali dobro poznajem estradne prilike i mogu da predvidim šta će se dogoditi kad su u pitanju naše javne ličnosti. Zvala me jedna poznanica koju dugo nisam videla, pripada džet-setu i uvek se nametala da se druži sa mnom, a mene takvi likovi nikad nisu privlačili. Ne prija mi njihovo društvo. Elem, od nje sam čula da je stanja u Velikoj produkciji baš loše. Nekada poznati i priznati novinari beže odatle dok još mogu negde da se udome, jer im je novi vlasnik ukinuo mogućnost da rade, a plate su drastično smanjene. Uskoro će se i Don povući s funkcije pa će stvari tek krenuti nizbrdo. Dok je on bio glavni, firma je cvetala, ali izgleda da novi vlasnici imaju sasvim druge planove.

Pobednica je opet solo. Pisala sam vam pre nekoliko nedelja da je ludo zaljubljena u neku klinku i da se ne skrivaju od javnosti, ali izgleda da joj ljubav nije bila uzvraćena. Kako sam načula, devojka je samo htela da se ogrebe o Pobednicu, znajući da ima love, a kad u tome nije uspela, brže-bolje je zbrisala. Inače, Pobednica važi za osobu koja nije baš darežljiva prema emotivnim partnerima, upravo zato što se dobro opekla u prošlosti. Barbika se skroz promenila i ljudi iz njenog okruženja ne mogu da je prepoznaju. Otpustila je većinu saradnika, starim prijateljima se ne javlja, a niko ne zna pravi razlog za to. Nije samo nestašica para u pitanju. Moji izvori tvrde da je već neko vreme u šemi sa starijim čovekom koji je zauzet, oženjen, i da se baš zaljubila u njega. Verovatno se nadala da će on ostaviti porodicu da bi bio s njom, pa kad je shvatila da se to neće dogoditi, razočarala se i sad ispaštaju drugi ljudi ni krivi ni dužni. Vidim da se Naja hvali nekakvim bogatstvom i nekretninama u inostranstvu. Istina je da to ništa ne pripada njoj i njenom suprugu i da oni nisu u dobrim odnosima s njegovom porodicom. Najin muž je svojevremeno prokockao sve što je mogao, čak i njene krvavo stečene pare, pa su tada emocije zahladnele i roditelji ne komuniciraju s njim. Ponekad ih Naja poseti jer su s njom u kontaktu, ali je sve to površno i reda radi. Toliko od mene ovaj put, čitamo se i sledeće nedelje.

