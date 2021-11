ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Starletan zaratio s Prvom, Kovrdžava ostala bez glasa!

Zdravo, drage moje, najviše volim ovakve dane, kad se ispostavi da ono što sam ja prva pisala, na kraju bude istina.

Ko redovno čita moju rubriku, seća se da sam vam otkrila da je Amerikanka sve izmislila o zlostavljanju i da se iza toga krije jedna velika afera. Evo, ispostavilo se da je to istina, kao što vidite, ali tek će se saznati detalji o tome.

Čitaćete razlog zbog kog je Amerikanka izmislila celu priču, ko joj je za to dao pare i koliko, šta joj je sve obećano zauzvrat i slično. Tako to bude kad je neko loša glumica, pa joj uloga ode u drugom smeru, od žrtve postane lažljivica.

Čula sam jednu pikantnu priču, tiče se Starletana, poznatog po tome što ima bezbroj zanimanja, a ni sam ne zna šta radi. Karijeru je počeo imitacijama drugih. Nije nikakva tajna da se on drogira već dugo i da mu je zdravlje narušeno, a sad, koliko čujem, zbog toga ima i psihičke probleme. Od supstanci koje koristi ne zna više šta radi, pa je tako u drogiranom stanju jedne noći slao preteće poruke Prvoj. Napisao joj je, ničim ne izazvan, da pazi kuda se kreće i da će joj on doći glave, a nazvao ju je i kurvetinom. Prva je bila šokirana kad je to pročitala, jer je s njim godinama bila bliska, pa je sutradan pokušala da stupi u kontakt sa Starletanom da vidi o čemu je reč. Ali on je promenio broj istog dana kad se dozvao pameti i od tada ne sme na oči da izađe svojoj nekadašnjoj drugarici.

Majka Ljubavnice je u ozbiljnom finansijskom problemu jer nigde ne radi, pa ovih dana, kako čujem, vrzma se oko zeta da se pomiri s njim. Cilj joj je da se priključi projektu koji vode on i njena ćerka, ne bi li od toga zaradila neku kintu. Eto, vidite kako muka čoveka natera na razne životne korake, čak i da pogazi svoje reči i da bude ponizan. Neće joj to biti prvi put u životu.

Kovrdžava je ostala bez glasa, zato je nigde nema. Od preterane konzumacije alkohola jedva govori, a lečenje ne daje dobre rezultate. Zbog toga je i nema u javnosti već duže vreme. Jedna prijateljica koja je poznaje ispričala mi je da je počela da ide na alternativne terapije i da se nada da će joj to pomoći da vrati glasovne mogućnosti, ali, ako se to i desi, sumnjam da će ikada biti ona stara. Inače, ona problem sa alkoholom ima već dugo, otkako je raskinula vezu sa oženjenim kolegom, o čemu sam vam pisala ranije.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

