DIVNE VESTI IZ DOMA MARIJE ŠERIFOVIĆ! Pevačica se oglasila lepim povodom i objavila neodoljivu fotku: "Poludeću, eto"

Sin Marije Šerifović, Mario, danas je napunio pet meseci, a ponosna mama oglasila se tim povodom.

Marija je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju naslednika koji u ruci drži knjigu sa natpisom, "Danas punim pet meseci".

foto: Printscreen Instagram

Ona je Mariu uputila emotivne reči i time raznežila pratioce:

"Sunce moje milo, zgodno, lepo, debelo, najlepše. Čovek moj najzgodniji, poludeću eto", napisala je pevačica.

"Ne planiram drugo dete"

foto: Printscreen YT

Podsetimo, Marija je nedavno otkrila da za sada ne planira da ima još dece.

- U ovom trenutku ne i za sada ne. Sada, ako se želje promene, što da ne? Ali, za sada ne. Kažu da su deca naši učitelji, neki veruju da je obrnuto, a ja verujem da je baš tako. Gotovo sam sigurna da će me Mario naučiti mnogim stvarima, da će to biti jedna dugotrajna borba između strelca i škorpije, ali na kraju krajeva, nešto je do vaspitanja, nešto ide iz kuće, a nešto naprosto mora da se prepusti višim silama, a na nama kao roditeljima je samo da se prekrstimo i da gledamo - rekla je Marija tada.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:15 Emotivni snimak Marije Šerifović i sina