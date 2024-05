LJUDI SU O NJOJ I NJENOJ SERIJI PRIČALI SVE NAJGORE: "Ovo nisu PRAVE ŽENE, one ovako ne pričaju", slavna glumica otkriva DETALJE

Zvezda serije „Seks i grad”, Sintija Nikson, nije uznemirena negativnim komentarima koji se upućuju prema njenom spin-ofu „And Just Like That”.

„Ljudi su uvek bili strastveni oko serije i sada oko ‘And Just Like That‘”, rekla je za Page Six na 90. po redu "Annual Drama League" dodeli nagrada.

Sintija Nikson (58) primetila je da je „Seks i grad” takođe dobio bujicu kritika kada je počeo da se emituje prvi put, davne 1998. godine.

„Osećam se kao da je ‘Seks i grad‘ sada toliko ukorenjen u sećanju i sentimentalnosti, ali ljudi su nas isprva mrzeli”, rekla je.

„Govorili su iznova i iznove - Ovo nisu prave žene, ovi gej muškarci se pretvaraju. Žene ne pričaju ovako. Žene ne pričaju o seksu ovako,” dodala je Sintija.

„Mislim da je to što guramo granice zaista dobro. Nećemo da radimo stare stvari koje su jednom bile šokantne, a sad ste se navikli na njih”, ispričala je.

Serija je već nakon prve sezone imala je kritike na račun nebinarnog lika Če Dijaza, kojeg glumi Sara Ramirez. O tome je Sara, koja se takođe izražava kao nebinarna u stvarnom životu, govorila u intervju za "Nju Jork Tajms", 2022. godine.

„Svesna sam mržnje koja postoji na internetu. Ali moram da zaštitim vlastito mentalno zdravlje i svoju umetnost. To mi je važnije jer sam stvarno ljudsko biće. Stvarno sam ponosna na ono što smo stvorili. Izgradili smo lik koji je ljudsko biće, koji je nesavršen, koji je kompleksan, koji nije ovde da bi se svideo ljudima, nije tu zbog bilo čijeg odobravanja”, rekla je Ramirez.

Miranda Hobes, lik kojeg Sintija glumi, u seriji se rastaje od svog supruga Stiva Brejdija i odlazi za svojom nebinarnom partnerkom u Kaliforniju. Ali, i one su raskinule u drugoj sezoni.

