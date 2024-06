UŽIVO - SPECIJAL "SRBIJA BIRA ‘24"! Petrović: Izlaznost u 19 časova OČEKIVANA, pogodavaće koaliciji okupljenoj oko SNS

Danas se održavaju lokalni izbori u 89 gradova i opština širom Srbije. Ovaj događaj iz minuta u minut prati Kurir televizija u specijalnoj emisiji “Srbija bira ‘24”.

Tokom višečasovne emisije, koju vode voditelji Silvija Slamnig, Slaviša Veselinović i Nikola Topalović, pratite analize i komentare stručnjaka uživo, kao i najnovije procene rezultata koje stižu od IPSOS-a i CeSID-a, pružajući tačne i ažurirane informacije o izborima.

20:15 Prvi gosti specijalne emisije

Rajko Petrović, politikolog, Predrag Marković, istoričar, i Vladimir Kokanović, predsednik Saveza Srba Slovenije bili su prvi gosti specijalne emisije "Srbija bira '24".

- Mislim da je izlaznost do 19 časova očekivana s obzirom da je deo opozicije bojkotovao izbore, a tradicionalno u Srbiji izlaznost retko kada obuhvata dve trećine birača ili nešto više od toga. Ova izlaznost će pogodovati najsnažnijoj koaliciji koja je okupljena oko SNS - rekao je Petrović.

Marković se osvrnuo na 2004. godinu kada je bila poslednja situacija da su lokalni izbori bili mimo republičkih:

- Izlaznost je uvek veća kada su spojeni republički i lokalni izbori. Zapravo je vrlo retka situacija da gradski i lokalni izbori idu mimo republičkih. Setio sam se jedne takve kampanje, 2004. godine je bila poslednja situacija. Dakle, 20 godina nije bilo, a poslednja velika izlaznost je 1996. godine, a iz nekog razloga su ih odvojili, a svi budući režimi su to izbegavali jer uvek državni nivo vuče lokalni. Sada je kampanja podignuta na državni nivo.

Kokanović smatra da izlaznost uopšte nije niska, pa je obrazložio:

- Mislim da će se povećati možda izlaznost do dva odsto, ali mislim da je ovo očekivana izlaznost i ne mislim da je niska. Moramo da uzmemo u obzir da ovo jesu lokalni izbori gde do izražaja dolazi lista koja ima dobro razvijenu mrežu. S druge strane, opozicija je zbunivala svoje potencijalne glasače sa njihovim unutrašnjim sukobima i pitanjima da li će uopšte i izaći. Svašta im nije odgovoralo, pa raspad koalicije, pa bojkoti. Mislim da je to zbunilo ljude. Bilo je čudnih tonova, takva poruka je i do mene došla kao birača. Oni su sve svoje vreme iskoristili da kritikuju medije.

20:00 Naši reporteri u izbornim štabovima:

Lista Aleksandar Vučić - "Beograd sutra"

Reporterka Kristina Džoković navodi da funkcioneri SNS tek pristižu, ali negde oko 20 do 8 u izborni štab ušao je predsednik Srbije i član predsedništva SNS Aleksandar Vučić, zajedno sa predsednicom skupštine Srbije Anom Brnabić. Kako navodi naša reporterka predsednik je istakao da očekuje ubedljiviju pobedu nego ikada.

Lista "Biramo Beograd"

Novinarka Jasna Glintić je rekla da se u štabu koalicije Biramo Beograd govori isključivo o nepravilnostima koje su obeležile danađnji dan. Predstavnici pomenute liste su istakli da su na više od 10 lokacije iz Beograda pozivali građane da izađu na birališta kako bi zadali prvi udarac SNS-u.

Lista "Kreni-promeni"

Reporterka Teodora Pivljanin najpre je opisala da je u štabu bila poprilično opuštena atmosfera jer su prisutni sedeli i ćaskali uz muziku, ali da se čini da kako se bliži momenat saznanja prvih preliminarnih rezultata situacija postaje napetija. Takođe navodi da je Savo Manojlović stigao u štab liste.

Lista "Mi snaga naroda" Novinarka Anastasija Bogdanović je pričala o reakcijama na glasanju, pa je istakla da vlada opuštena atmosfera u štabu koji predvodi dr Branimir Nestorović. Za sada su pozitivno raspoloženi, a prisutan je nešto veći broj medija i novinara. I dalje dolaze ljudi, ali i mediji, došao je Nestorović, ali i Borislav Antonijević. Oni očekuju bolje rezultate u odnosu na one iz decembra, oni su istakli da je bitno staviti nacionalne interese u prvi plan.

19:20 - Izlaznost u Beogradu do 19 časova

U Beogradu je do 19 časova glasalo 42,2 odsto birača, u Novom Sadu 46,3, u Nišu 44,4.

18:52 - Izlaznost u Valjevu, Čačku, Jagodini, Sremu, Sjenici i Tutinu do 18 časova

Prema poslednjem preseku do 18 časova u Valjevu glasalo 41 odsto, u Čačku 38,82 odsto, u Jagodini 47,43 procenta.

Najveća izlaznost do 18 časova u Sremu je u opštini Pećinci - 66, 8 odsto, u Inđiji 45,51 odsto, u Šidu 44, 2 odsto, u Rumi 44, 2 odsto, u Sremskoj Mitrovici 42, 1 odsto.

U Rumi,na jednom od 43 biračka mesta prijavljen je prigovor zbog korišćenja mobilnog telefona, ali je problem odmah rešen.

Do 18 časova u Sjenici je glasalo 40 odsto upisanih birača. Iz izborne komisije u Sjenici ističu da su podaci sa dva relevantna biračka mesta koja su uzeta kao uzorci za procenu izlaznosti.

Glasanje je obeležio i verbalni icident, a potom i fizički, koji se dogodio u dvorištu OŠ "12. decembar", u kojoj se nalazi šest biračkih mesta.

To nije uticalo na izborni proces, saopšteno je iz izborne komisije u Sjenici.

U Tutinu, prema oceni predsednice OIK Edite Dazdarević, do 18 časova glasalo je 39,14 odsto birača.

18:40 - Izlaznost u Novom Sadu do 18 časova

Kako je saopštila GIK Novi Sad do 18 časova svoje biračko pravo iskoristilo je 40,96 upisanih birača.

