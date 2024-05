OGLASILO SE TUŽILAŠTVO ZBOG TUČE KOŠARKAŠA ZVEZDE I PARTIZANA: Lazarević ima LAKŠE POVREDE, odlučićemo o daljim koracima!

Danas je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da su se Džejms Naneli i Stefan Lazarević potukli pred treću utakmicu finalne serije ABA lige.

Incident se dogodio u Beogradskoj areni, kada su se timovi smenjivali na poslednjem treningu pred utakmicu u toj hali.

Sada se povodom tog incidenta oglasilo Treće osnovno javno tužilaštvo, a saopštenje prenosimo u celosti:

- Dana 20.05.2024. godine javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je od strane ovlašćenih lica PS Novi Beograd obavešten da je direktor Košarkaškog kluba Crvena zvezda prijavio da je u jednom od hodnika "Štark Arene" igraču Crvene zvezde Stefanu Lazareviću telesne povrede naneo igrač Košarkaškog kluba Partizana Džames Naneli. Nakon brze intervencije ovlašćenih službenih lica i javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu utvrđeno je da je između dvojice igrača najpre je došlo do verbalnog sukoba, a zatim i do fizičkog kontakta, te da je Stefan Lazarević zadobio telesnu povredu usled udarca u lice i to u predeo slepoočnice. Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane lekara obavljen je pregled Lazarevića te je konstatovano da je isti zadobio laku telesnu povredu. Hodnik u kome se dogodio incident je pod video nadzorom, obavljen je uviđaj, te će ovlašćena službena lica po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uzeti detaljne izjave od svih lica koja su prisustvovala incidentu, odnosno od igrača Košarkaškog kluba Crvena zvezda i Košarkaškog kluba Partizan, kako bi se utvrdile sve pojedinosti konkretnog slučaja i kako bi nakon uzimanja svih izjava bila doneta odluka o krivicnom gonjenju izvrsilaca krivicnog dela za koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti - piše u saopštenju.

Kurir sport

Bonus video:

00:49 Snimak tuče Nanelija i Lazarevića