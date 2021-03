ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Kuma opet našla oženjenog, Čuperko dobio batine od radnika!

Zdravo, dragi moji, ovih dana sam jako srećna jer je još jedna afera o kojoj sam prva pisala dobila svoj epilog u javnosti i sad svi o tome bruje. Reč je, naravno, o Pobednici i njenoj mezimici, koje su konačno razotkrivene, ali neću više da se bavim njima, nek to rade moje kolege, jer sam ja dovoljno napisala i otkrila.

foto: Kurir štampano

Gledam Čuperka na TV pre neki dan i nešto mi čudno izgleda, previše napuderisano i našminkano. Znala sam da nešto debelo nije u redu, pa sam pozvala zajedničkog druga da se raspitam. Od njega saznajem da je jadni Čuperko opet dobio batine, ali ne od prevarenih žena koje je ojadio za pare, već od jednog radnika u njegovoj firmi kojem nije dao platu više od pola godine. Čovek nije više mogao da trpi bezobrazluk Čuperka, koji misli da je uhvatio boga za bradu, pa ga je sačekao ispred kuće i prebio kao mačku. Kažu mi da je danima sav bio modar i plav, pa zato još mora da se krije iza jake šminke. Kuma je našla novog dečka i, naravno, i on je oženjen kao i prethodni. Za ovog aktuelnog moji izvori kažu da startuje imućne starije dame čisto iz materijalnih razloga i da obično s njima bude nekoliko meseci, dok ne provale da ih koristi za pare. Poznajući Kumu, s njom će moći i duže da bude, jer ona za svakog muškarca veruje da je s njom iz ljubavi. A nijedan dosad je nije iskreno voleo. Inače, ovaj momak nema ni 30 godina, ima dvoje dece i uniformisano je lice. Sećate li se da sam vam pisala da Panika prodaje svoju garderobu da bi platila račune? E pa, opet su joj isključili struju i, koliko čujem, ona je već duže vreme kod roditelja jer nema od čega da živi, pa troškari njihove penzije dok ne nađe nekog galantnog gospodina, kao što uvek radi. Ako niste znali, Panika je pre nekoliko godina bila u kratkoj šemi s Donom, tad ju je on doveo da peva kod njega, ali ta šema nije dugo trajala. Ponadala se Panika da će dobiti keš i da će se brzo situirati, ali Don se ne odvaja tako lako od para i odmah ju je otkačio. Čula sam i da Varnica već ima ozbiljnih problema sa svojim partnerom, valjda se on mnogo kocka, ali o tome tek kad saznam još detalja. Čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Foto: Kurir

Kurir