U NOVOJ PODZEMNOJ GARAŽI U VLAJKOVIĆEVOJ 284 PARKING-MESTA, A U SKERLIĆEVOJ 356! Podzemne garaže su rešenje za parkiranje

Problem parkiranja u Beogradu će se rešiti izgradnjom podzemnih garaža. Trenutno se grade garaže u Vlajkovićevoj ulici, Skerlićevoj, kod 25. maja, a u planu je izgradnja podzemne garaže ispod pijace "Bajloni".

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, prilikom obilaska radova na izgradnji podzemne garaže u Vlajkovićevoj ulici je rekao da će ovde vozači imati na raspolaganju 284 nova parking-mesta, dok je podzemna nova garaža u Zemunu kod Hale "Pinki" završena sa kapacitetom od 150 mesta. Naglasio je da je značaj garaže u Vlajkovićevoj poseban jer se nalazi u centru grada, a arheolozi su završili svoj deo posla, s obzirom na to da je na ovoj lokaciji utvrđeno arheološko nalazište iz doba starih Rimljana.

Podzemna garaža sa tri podzemna nivoa i 356 parking-mesta biće izgrađena u Skerlićevoj ulici na Vračaru, a nalaziće se ispod platoa ispred Narodne biblioteke i ispod Skerlićeve ulice.

foto: Beograd.rs

Marko Stojčić, glavni urbanista je objasnio da se u Beogradu godišnje registruje oko 11.500 novih automobila, a da ih je ukupno registrovano oko 700.000 automobila, što je brojka na svetskom nivou po glavi stanovnika.

On je rekao da mnogi gradovi ruše javne garaže u centru grada zato što one privlače automobile, a tako kako kaže izgubite ono što je suština, a to je mogućnost za proširenje pešačkih zona i površine za bicikliste.

- Mi se trudimo da to u pravoj meri uradimo i sprovedemo, da zadovoljimo ono što je minimalna potreba, a sa druge strane da ne preteramo, da ne prepunimo centar grada automobilima - objasnio je Stojčić i dodao da će se po završetku garaže u Vlajkovićevoj, rešiti problema parkiranja dela ispod Skupštine, između Svetogorske ulice i Skupštine grada.

foto: Beograd.rs

Glavni urbanista je naglasio da bi trebalo još garaža da se nađe ali se postavlja pitanje da li nam to treba ili je bolje da se bavimo obodom grada, a ono što je važnije je kako je rekao da poboljšavamo javni prevoz, metro sistem nije slučajno nešto što nam treba jer će se njegovom izgradnjom smanjiti potreba za brojem automobilima i parkiranjem u centru grada.

Prema njegovim rečima, metro sistem je brz i komforan prevoz, puno putnika može da se preveze, kroz sve gradove koji imaju ovaj sistem pokazao je da je to najbolji način borbe protiv povećanja broja automobila i borbe protiv izgradnje prevelikog broja garaža u centru grada.

foto: Beograd.rs

- Jedan automobil zauzima 10 kvadratnih metara, ako to pomnožimo sa 700.000 automobila, lako se može videti kolika bi površina Beograda bila zauzeta samo od parkiranih automobila i zato je jedino rešenje praviti ih ispod zemlje, kao što je ulica Kneza Miloša. U gradu ima još nekoliko mesta za takve planove, a jedno od njih je i ulica Ilije Garašanina - naveo je on.

Kako je objasnio glavni urbanista Marko Stojčić , pristup podzemnim garažama je veliki izazov jer tu imate čekanje na ulaz i izlaz vozila koji ometaju postojeći saobraćaj, a njihovim uređenjem dobiće se javna namena preko krova, u Vlajkovićevoj će biti park, a ispred "Pinkija“ trg.

Skupština Grada Beograda je donela važnu odluku koja se tiče izgradnje i funkcionisanja privatnih garaža. Pre te odluke bilo je nužno da se sklopi ugovor sa "Parking servisom", jer je parkiranje bilo tretirano kao komunalna delatnost, a cene su takođe bile definisane gradskim odlukama. Posle ove odluke, privatnicima je dozvoljeno ne samo da naprave garažu i parking-prostor već i da mogu parkiranje da naplaćuju po tržišnim cenama.

foto: Beograd.rs

Podsećanja radi, u periodu od 2013. do 2023. godine u Beogradu je izgrađeno oko 1.250 novih parking-mesta.

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs/ A. K.