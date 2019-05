ABRONOŠA USRED SREDE: Uglađeni tukao devojku da ne bi otkrila da je biseksualac

Verni moji čitaoci, evo me opet. Nisam vas zaboravila jer znam da je svaka sreda rezervisana za naša druženja. Mnogo toga sam saznala u prethodnim danima, a sledeći redovi posvećeni su našim estradnim zvezdama i njihovim skrivenim tajnama.

Prva priča za ovu nedelju u vezi je sa jednim pevačem, a zvaćemo ga Uglađeni, zato što voli da je uvek u najboljem izdanju. Poznat je kao veliki zavodnik u čijem su zagrljaju uživale mnoge dame sa estrade. Ipak, to je bio samo privid. Saznala sam da su devojke zapravo paravan za Uglađenog jer je on zapravo biseksualac. S mnogima od njih nije ni bio, već ih je plaćao kako bi se o njemu stvorila slika da je ženskaroš. Bio je u stanju da potroši i po nekoliko stotina evra na devojke koje su glumile da su mu partnerke. Pre nekog vremena započeo je romansu s jednom pevačicom, ali je paralelno održavao odnos i s nekim muškarcem. Kada je pevačica saznala za to, htela je da ga ostavi, ali je dobila takve batine da se danima oporavljala od povreda. Svaki put kada bi devojka započela priču o raskidu, dobijala bi još gore udarce. Pevač nije prezao ni od čega dok ga nije prijavila za nasilje, ali i to se brzo završilo u njegovu korist. Mesecima su u medijima glumili srećan par dok ona njemu nije dosadila, pa ju je šutnuo, ali uz pretnje da će joj, ako otkrije nešto o njemu, biti ugrožena njena bezbednost.

Druga ličnost o kojoj vam pišem je pevačica koju u poslednje vreme ne možemo često da vidimo u javnosti. Nju ćemo zvati Svađalica jer uživa da potkači kolege i koleginice svojim komentarima. Malo ko zna da je pokušala da u inostranstvu izgradi karijeru, ali joj nije uspelo. Uglavnom je radila po kabareima i barovima, gde je pevala, mada bez velikog novca. Njoj su menadžeri obećavali veliku slavu, što na kraju ne samo da se nije ostvarilo već joj je krenulo nizbrdo. Svađalicu su prevarili za ogromnu sumu novca koji im je dala, a pošto nije mogla da dokaže prevaru, vratila se u Srbiju kao pokisla. Pokušavala je preko nekih kolega da se ponovo probije na scenu, međutim, bez uspeha, i to upravo zato što je s mnogima u svađi. Niko nije toliko raspoložen da joj pomogne jer su često od nje dobijali pogrdne reči i neprikladne komentare. Sada je u panici jer joj se nijedna vrata ne otvaraju, a nema od čega da živi. Neke kolege su joj savetovale da se okane pevačke karijere i posveti nečemu drugom, ali ona nema novca čak ni da započne privatni biznis, što joj je takođe jedna od želja.

Drugari, to bi bilo sve za danas. Odoh da lovim nove abrove, a do sledeće srede, pozdrav!

Kurir.rs/ Foto: Ilustracija

Kurir