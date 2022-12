ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Igračica smeštala Snaji afere, Uobražena našla novu devojku!

Zdravo, dragi moji, videla sam da su vam se dopale moje priče i ekskluzive prošle nedelje, pa moram i ovaj put isto tako da zablistam. Da počnemo odmah s pričama. Rešila sam da otkrijem pozadinu sukoba između Snajke i Igračice, koji datira odavno.

Navodno, sve je počelo još dok su njih dve bile početnice i zajedno nastupale, kad je Snajke ljubomorisala zbog toga što je sva pažnja bila usmerena prema njenoj atraktivnoj koleginici, pa je krenula svuda da je olajava i pljuje. Najviše kod producenata s kojima je bila bliska, ali Igračica je to brzo saznala i počela da joj se sveti. Toliko daleko je išla da je plaćala i negativne tekstove o njoj, ne krijući da iza svega toga ona stoji. Čak je i Snajkinom mužu slala poruke u kojima mu je pisala da ga žena vara, navodeći gde i s kim, zbog čega je veliki skandal nastao.

Svi se pitate šta se desilo s Pobednicom! Sva je pokunjena i kao da nešto želi da kaže, a ne sme, zato sam se raspitala i saznala o čemu se radi. Posvađala sa s Bitnim, koji joj je finansirao karijeru, pa joj on sad poručuje da će morati da mu vrati sve do dinara ako misli da nastavi dalje da radi samostalno, a ona te pare nema. Reč je o zaista ogromnom iznosu, pa je Pobednica baš u problemu. Čula sam da razmišlja o tome da proda stan kako bi se ratosiljala Bitnog, a uskoro ćemo videti da li je to tačno.

Uobražena je uplovila u novu emotivnu vezu, kao i prethodni put, njen odabir je žena. U pitanju je jedna obrazovana i elokventna devojka, malo mlađa od Uobražene, a srele su se preko zajedničkih prijatelja i već nešto više od mesec dana su u vezi. Zasad je sve idilično, ali poznajući Uobraženu, neće to dugo trajati jer ona prosto nije za život udvoje. Svi njeni bivši partneri, i muškarci i žene, trpeli su je do maksimuma koliko su mogli, ali takve hirove niko ne može dugo da toleriše. Inače, ako se pitate od čega ona živi, jer od pevanja ne zarađuje, odgovor je od bivšeg muža, koji joj mesečno daje pozamašnu svotu novca na ime alimentacije.

I za kraj da vam kažem poslednji trač koji sam čula, a tiče se Džina. Navodno je u šemi s nekom klinkom, za kojom je potpuno odlepio, ona ima dvadesetak godina i upoznao ju je preko društvenih mreža. Uzimajući u obzir njegov porodični život, ova afera bi mogla ozbiljno sve to da naruši ako se za nju pročuje. Toliko za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

