ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Sestra hoće da ozvaniči VEZU S DEVOJKOM! Posrnula i u besu ISTUKLA drugaricu

Zdravo, dragi moji, nedelju dana brzo mi je proletelo i jedva sam čekala da s vama podelim nova saznanja, kao i uvek od najpouzdanijih izvora, kako ste i navikli od mene.

Da krenemo odmah od trača koji sam čula, a tiče se Sestre. Verujem da je većina vas ispratila to da je nedavno prekinula burnu vezu s javnosti nepoznatim muškarcem, ali ništa od toga nije istina. Ona je već neko vreme u šemi s jednom poznatom damom iz sveta biznisa, i to je javna tajna, kako čujem. Ne znam kako se desilo to da ja među poslednjima čujem ovu vest, ali, evo, odmah sam je podelila s vama. Sestra i njena izabranica se jedna drugoj kunu u ljubav za ceo život i planiraju u skorije vreme da ozvaniče vezu, a šta će od toga biti, vrlo brzo ćemo i mi saznati.

foto: Kurir štampano

Sledeća naša junakinja je Posrnula. Pisala sam vam skoro o njoj da se vratila starom zanatu i ispostavilo se da imam prave informacije, a čim se to pročulo u medijima, ona je poludela i počela da zove sve redom i preti ljudima jer sumnja u mnoge iz svog okruženja da su je odali. Svoju blisku prijateljicu je čak i fizički napala, udarala ju je rukama po glavi i čupala za kosu, jedva se žena odbranila. Od tada, kako mi reče moj izvor, niko nije video Posrnulu, povukla se u svoja četiri zida i ne izlazi iz kuće, valjda ju je sramota.

Kukavica, tako ćemo zvati nekada poznatu pevačicu, na rubu je egzistencije. Iako mnogi misle da ona samo voli da se jada u javnosti kako nema posla i novca, a da zapravo nije tako, istina je da ona ne laže. Neki dan je našoj zajedničkoj drugarici pričala kako joj je stigao račun za infostan od preko 200.000 i da ne zna kako će to da plati. Očajna je, plače i priča kako će da se iseli odavde jer nema posla, a sramota ju je da radi bilo šta posle velike karijere kakvu je imala. Ako ovo potraje, kaže, otići će u Beč kod rodbine i tamo naći neko zaposlenje.

I za kraj, moram da vam ispričam i trač za Preljubnicu. Jeste da ne volim da pišem o takvim likovima, ali ovo zaslužuje prostor. Čula sam da su za nju zainteresovani neki strani makroi, dopada im se njen izgled i nude joj velike pare da počne da radi za njih. Ona se kao nećka zato što ovde ima planove, znate kakve, ali ova ponuda se teško odbija. Videćemo šta će i kako prelomiti. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

Kurir.rs