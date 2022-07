PA OVO IMA SAMO U SRBIJI! Palčica prebila muža, pa završila u bolnici, Arogantna našla sponzora biznismena

Zdravo, dragi moji, prošli put vam se jako dopala moja kolumna, a ja sam zahvalna svojim izvorima koji me iz nedelje u nedelju snabdevaju tračevima iz celog regiona.

Današnje druženje počećemo pričom o Palčici, dugo je nismo pominjali. Čula sam da je opet napravila gužvu i žestoko se posvađala sa svojim izabranikom, zbog kojeg se povukla iz javnosti i iz Beograda. Valjda joj je nešto skrivio, pa ga je tukla čime je stigla, raskrvarila mu nos, pretila nožem, vikala, urlala. Sve su to gledala njihova deca, a neko se od komšiluka setio i da pozove policiju, koja je odmah došla na lice mesta. Unezverenu Palčicu su odveli u psihijatrijsku ustanovu, gde je provela nekoliko dana, pa čim je puštena, počela je da zivka novinare da vidi da li se pročula njena bruka, ne želi nipošto da osvane u medijima kao nasilnica.

foto: Kurir štampano

Arogantna je u vezi s jednim poznatim i uticajnim biznismenom, ali to na sve načine pokušava da sakrije. U pitanju je jedan mlađi preduzetnik koji nije poznat javnosti, a Arogantna ga je osvojila brzo i lako.

Naravno, tu je i keš. Kako čujem, biznismen se već otvorio i platio je neke pesme svojoj izabranici, pa ona ovih dana snima spotove u blizini prestonice, a svima iz svog tima priča kako je sama zaradila pare. Kako je počelo, došlo je vreme i da Arogantna postane kao većina njenih koleginica, a dugo je prkosila tom trendu.

Čuli ste za aferu između Džina i njegovog saradnika i da, istina je. O tome priča ceo grad, samo ja sam poslednja saznala, priznajem. Raspitala sam se malo o tome i saznala da to nije nikakva ljubav, bar ne što se tiče Džina, već samo seks iz potrebe. Da li to njegova draga zna ili ne, manje je bitno. Ionako to između njih nije brak, već poslovno tehnički sporazum. Ako me razumete. Načula sam da je brak Drčne u velikoj krizi. Izgleda da njen malac hoće da je ostavi, ovaj put nije u pitanju marketing. Nažalost, nisam uspela da čujem koji je razlog njihovog sukoba, ali mi je jedna poznanica rekla da je Drčna očajna i da skoro pa moli mlađanog muža da je ne ostavlja. Nije njoj do toga što je zaljubljena, mada iskreno jeste, već joj je više stalo šta će ljudi reći. To je njena bolna tačka. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

Kurir.rs

Bonus video:

01:30:54 SCENIRANJE 26.06.2022. IZVORINKA MILOSEVIC